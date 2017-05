Le secret de Christophe Robin pour un volume de rêve







Depuis plus de 20 ans, le coloriste de renom Christophe Robin rend hommage à la nature à travers ses produits, en sélectionnant des actifs rares aux multiples vertus.

Sa quête perpétuelle d'ingrédients innovants l'a récemment mené vers une étonnante découverte. C'est en effet lors de ses nombreux voyages au Maroc, pays riche en rituels naturels de beauté, qu'il a découvert le Rassoul. Convaincu par les bienfaits de cette terre minérale, il a voulu réinterpréter l'utilisation traditionnelle du Rassoul, en y apportant une touche de modernité et son expertise soin.

"J'ai voulu réinterpréter l'utilisation traditionnelle du Rassoul..."

Lancée en 2013, la gamme à la rose était l'une des premières lignes volume, dédiée aux cheveux colorés. Une routine de soins quotidiens avec une promesse de résultat naturel, dans le respect du cheveu. Aujourd'hui pilier incontestable de la marque, Christophe Robin a souhaité l'enrichir en proposant un shampooing volumisant et reminéralisant, qui allie soin et volume incroyable.

Il nous dévoile aujourd'hui sa nouvelle pâte lavante volumisante au Rassoul pur et extraits de rose, une formulation inédite pour un vrai volume, visible dès la première application et qui se construit au fil des usages.

Un secret de beauté ancestral, aux mille et une vertus :

100% naturelle, cette argile minérale provient des montagnes de l'Atlas au Maroc, des seuls gisements de Rassoul connus au monde, dans la vallée de la moyenne Moulouya, à Missour. Extraites des galeries souterraines selon un procédé traditionnel, les mottes de Rassoul sont triées puis lavées à l'eau pour éliminer les impuretés. Une fois sèches, les plaquettes formées sont moulues pour obtenir la poudre de Rassoul.

En Afrique du Nord, le Rassoul est utilisé depuis des générations pour les soins du corps et des cheveux. Cette argile saponifère est appliquée en cataplasme sur les cheveux et le visage lors du rituel du Hamman pour nettoyer en douceur et retirer l'excès de gras. Sa préparation à la maison relève d'un véritable rituel, jalousement préservé à travers les générations et transmis de mère en fille.

Un remède traditionnel réinterprété :

Au Maroc, prendre soin de ses cheveux est un véritable art de vivre. Christophe Robin voulait puiser les bienfaits du Rassoul traditionnel et en révéler le potentiel dans une formule innovante à la texture unique ; alliant efficacité et authenticité, dans le plus grand respect du cheveu. Cette formule originale est l'association unique de Rassoul pur 100% naturel, d'eau de rose et d'extraits végétaux. Une composition inédite à 85% d'origine naturelle.

Poudre de rassoul, 100% naturel :

Surnommée la plus noble des argiles, cette terre prend son nom du verbe « rassala » qui veut dire laver en arabe. Dépourvu de tensioactifs, le Rassoul nettoie selon un processus physique. Il absorbe tel un buvard les impuretés et rééquilibre le cuir chevelu tout en préservant la gaine protectrice du cheveu.

Riche en oligo-éléments et sels minéraux (magnésium, fer, calcium, sodium et potassium), indispensables à la vitalité du bulbe, le Rassoul bénéficie d'un fort pouvoir reminéralisant. Il est en effet réputé pour apporter force, résistance et volume aux cheveux les plus fins.

Eau de rose centifolia :

Appelée "la rose aux cent feuilles", elle est reconnue pour ses vertus hydratantes et apaisantes.

3 extraits végétaux aux bienfaits réparateurs et protecteurs :

Extrait d ' huile de graines de Limnanthe : ses propriétés anti-oxydantes permettent de renforcer l ' intensité de la couleur et préserver son éclat.

: ses propriétés permettent de et préserver son éclat. Extrait glycérique de rosa Gallica : obtenu à partir de pétales de rose distillés et de glycérine végétale, cet extrait bénéficie de propriétés réparatrices et nourrissantes .

: obtenu à partir de pétales de rose distillés et de glycérine végétale, cet extrait bénéficie de . Extrait de feuilles de Baobab : un polymère végétal aux effets émollients et réparateurs.

L'art du Rassoul, un vrai geste de beauté :

Gainés et fortifiés, les cheveux révèlent immédiatement un volume dès la racine et une belle densité en longueurs. Au fil des applications, le volume se construit pour des cheveux qui retrouvent corps et tonus durablement. Une texture pâte étonnante, qui au contact de l'eau, se transforme en mousse aérienne pour un vrai moment de bien-être. Un parfum délicat aux notes de rose, poudrées et sensuelles...

La routine de soin Christophe Robin pour un volume durable des racines aux pointes:

Pâte lavante volumisante au rassoul pur et extraits de rose : Pour nettoyer en profondeur et construire le volume. Alterner la pâte lavante avec le shampooing volume en soin lavant quotidien, pour nettoyer en douceur et entretenir le volume. Démêlant volume naturel à la rose : Pour faciliter le démêlage et soigner les longueurs (sur les longueurs, uniquement si nécessaire). Brume volume naturel à l'eau de rose : En touche finale, pour amplifier le volume et apporter maintien à la coiffure.

