Le Patient-Family Partner Program harmonise l'engagement du patient par des actions améliorées







SEATTLE, 30 mai 2017 /PRNewswire/-- Dans un effort pour aider les organismes de soins de santé autour du globe à mieux percevoir la voix du patient et à améliorer les travaux entourant la satisfaction des patients, le Virginia Mason Institute propose maintenant à ses clients dans le monde entier son Patient-Family Partner Program.

Les services, regroupant un encadrement complet par des sensei directoriaux du Virginia Mason Institute, des matériels de formation sur mesure et des facilitateurs accompagnant les programmes sur place, visent à préparer de façon optimale toute organisation de santé pour qu'elle puisse intégrer la participation des patients, de leurs familles et des membres de la communauté comme partenaires dans les travaux d'amélioration de la qualité. L'autonomisation du patient lui permet d'apporter un retour d'information concret sur les soins reçus tout en prenant conscience en même temps de la complexité des soins de santé afin que ceci profite aux futurs patients.

Le Patient-Family Partner Program est un produit du propre programme de Virginia Mason. Son immense succès et son impact ont abouti à de nombreuses améliorations des produits qui aujourd'hui mettent à profit et procurent un flot continu de valeur ajoutée. Depuis sa création en 2007, le programme a pris de l'ampleur pour atteindre 200 partenaires patient-famille, activement engagés et apportant des ensembles de compétences reflétant leurs horizons divers. Fait intéressant, depuis lors, les réclamations concernant les responsabilités professionnelles ont vu une réduction de 74 %, d'où de considérables économies ; ceci représente un simple aperçu de l'impact mesurable du Patient-Family Partner Program sur la sécurité des patients et leur satisfaction.

Incorporer le patient comme voix influente dans la prise de décisions concernant les soins de santé a indéniablement permis aux hôpitaux et aux cliniques d'engranger d'énormes avantages et des économies quantifiables, avec de grandes réductions dans les pertes de temps à la fois pour le patient et le prestataire. Ceci a contribué à éviter des réadmissions en hôpital, à susciter de meilleures notes reflétant la satisfaction des patients, à améliorer les résultats des patients et à éliminer les duplications de procédures.

Les clients du Patient-Family Partner Program seront guidés dans la définition d'un cadre pour l'intégration des rôles des partenaires dans les structures existantes, le recrutement des partenaires de patients, la préparation de ces partenaires et des parties prenantes pour le processus d'initiation et de concordance, et pour appuyer l'engagement dans le but d'une optimisation de la rétention. Les matériels, comprenant un manuel et des feuilles de travail, faciliteront l'élaboration du programme et sa mise en oeuvre. Enfin, un accompagnement sur la mise à l'essai et la durabilité du nouveau programme assurera la pérennité à long terme des prestations.

À propos du Virginia Mason Institute

Au Virginia Mason Institute nous avons la conviction que le sans-faute est possible pour les soins de santé. Nous sommes engagés, nous sommes confiants et nous pouvons transformer les soins de santé. En créant et appuyant les cultures de l'amélioration continue ; grâce à la conduite de formations qui inspirent, qui préparent et qui guident ; et en aidant les organisations à résoudre leurs problèmes urgents et persistants, nous pouvons transformer les soins de santé. C'est possible. Ensemble, nous allons poursuivre sans relâche l'amélioration de la sécurité des patients, le vécu des patients, ainsi que la qualité, le coût et la prestation des soins de santé.

Elizabeth Kimball

Relations avec le public et les médias

Virginia Mason Institute

elizabeth.kimball@virginiamason.org

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/515996/Virginia_Mason_Institute_patient.jpg

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/321383/Virginia_Mason_Institute_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 01:03 et diffusé par :