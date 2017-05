Le gouvernement du Canada annonce les détails du soutien accru pour les vétérans et leur famille







Le Budget 2017 aborde la sécurité financière, la formation et le soutien à la famille

ESQUIMALT, BC, le 30 mai 2017 /CNW/ - Lorsqu'un homme ou une femme est en service actif dans les Forces armées canadiennes, toute sa famille sert le pays à ses côtés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité de non seulement améliorer les avantages et les services pour les vétérans de notre pays, mais aussi pour leur famille.

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a rencontré aujourd'hui des membres des Forces armées canadiennes et leur famille au Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) à Esquimalt pour donner les détails des initiatives du Budget 2017 visant à aider les vétérans du Canada et leur famille.

Le Budget 2017 repose sur les assises qui avaient été jetées au Budget 2016. Il annonce un ensemble complet de mesures visant à reconnaître le rôle important des aidants, à assister un plus grand nombre de familles, à favoriser la santé mentale et à payer les études et la formation dont les vétérans ont besoin pour trouver le travail qu'ils souhaitent obtenir après leur libération des Forces.

Les points saillants du Budget 2017 incluent l'élargissement de l'accès au Programme pour les familles des vétérans dans les 32 CRFM au Canada, une nouvelle allocation à l'aidant naturel de 1 000 $ versée directement à ceux qui prennent soin des vétérans à leur propre domicile, et une allocation pour études et formation accordant aux vétérans jusqu'à 80 000 $ en soutien financier afin qu'ils atteignent leurs objectifs en matière d'études et leurs futurs objectifs d'emploi après le service militaire en entreprenant des études collégiales, universitaires ou techniques.

Dans l'annonce d'aujourd'hui, le ministre Hehr a réaffirmé l'engagement dans le mandat du gouvernement du Canada d'en faire plus pour les vétérans, de leur offrir des avantages financiers supplémentaires répondant à leurs besoins et d'améliorer la qualité de la prestation des services et des soins, ce qui découle d'une approche du type « un vétéran, une norme ».

Citations

« Les familles et les aidants naturels sont les piliers du soutien dont ont besoin les vétérans non seulement durant leur service, mais aussi au moment de leur transition à la vie post-militaire. On n'en faisait pas assez pour appuyer les familles et les aidants naturels qui ont apporté leur soutien aux vétérans. Je crois que grâce à nos nouvelles mesures de soutien et à nos initiatives, nous pourrons nous assurer que les vétérans et leur famille reçoivent davantage l'aide dont ils ont besoin. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Points saillants du Budget 2017

Élargissement du programme pour les familles des vétérans dans les 32 centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM), ce qui permettrait aux vétérans libérés pour raisons médicales et à leur famille de continuer d'avoir accès de façon ininterrompue aux 32 CRFM partout au pays, en plus des autres ressources qui faisaient déjà partie du projet pilote initial.

Un total de 133,9 millions de dollars réparti sur six ans sera accordé pour créer une nouvelle allocation pour études et formation à l'intention des vétérans. Cette nouvelle allocation fournira à ces derniers le financement pour les études collégiales, universitaires ou techniques de leur choix. Les vétérans comptant six années de service pourraient être admissibles à un montant maximal de 40 000 $ et les vétérans ayant au moins 12 années de service pourraient être admissibles à un maximum de 80 000 $ pour leurs frais de scolarité, le matériel de cours et certains frais accessoires et frais de subsistance.

La refonte du programme de Services de transition de carrière (STC) qui comprendrait l'élargissement des critères d'admissibilité en vigueur; l'élimination des délais permettant aux vétérans, réservistes et survivants de bénéficier des avantages; et la simplification ou l'élimination du processus de demande auquel les participants doivent se plier.

L'amélioration et la simplification du soutien aux familles et aux aidants des vétérans en remplaçant l'allocation pour relève d'un aidant familial par une allocation mensuelle de 1 000 $ non imposable versée directement à l'aidant du vétéran.

Un total de 4 millions de dollars réparti sur quatre ans sera accordé pour établir le Fonds d'urgence à l'intention des vétérans afin de permettre à Anciens Combattants Canada de répondre aux situations urgentes et uniques de certains vétérans.

Un total de 13,9 millions de dollars réparti sur quatre ans sera accordé pour établir un Fonds de bien-être pour les vétérans et leur famille. Ce fonds servira à l'élaboration de moyens novateurs d'appuyer les vétérans et leur famille en accordant un soutien financier aux organismes qui mènent des recherches et mettent en oeuvre des initiatives et des projets. Il peut s'agir d'organismes sans but lucratif, d'organismes bénévoles et, dans certains cas, d'organismes à but lucratif également.

Un projet pour la création d'un nouveau centre d'excellence en soins pour les vétérans se spécialisant dans les domaines de la santé mentale, de l'état de stress post-traumatique et autres enjeux connexes touchant les vétérans.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 00:30 et diffusé par :