Mazda célèbre le 50e anniversaire de son moteur rotatif







- Mazda jette un regard sur sa tradition d'innovation, en commençant par la Cosmo Sport 110 S 1967 -

IRVINE, CA, le 30 mai 2017 /CNW/ - Il y a cinquante ans aujourd'hui, Mazda Motor Corporation instituait sa tradition d'accomplir ce qu'on affirmait être l'impossible.

Afin de rester indépendante, Mazda - alors connue sous le nom de Toyo Kogyo Corporation - devait créer une technologie unique qui la distinguerait du reste de l'industrie automobile japonaise, qui se mondialisait alors très rapidement. En 1961, Mazda a obtenu des droits de NSU Motorenwerke AG et de Wankel GmbH pour la technologie du moteur rotatif et a partagé ses connaissances avec ces sociétés allemandes dans l'espoir d'utiliser plus largement le moteur rotatif.

Dès que le prototype du moteur rotatif est arrivé à Hiroshima, les essais ont débuté. Malheureusement, après quelques heures de fonctionnement, le moteur s'est grippé. Mazda avait misé toute son existence sur cette unique technologie de moteur; l'échec n'était donc pas envisageable, mais les premières réalisations indiquaient qu'il y avait beaucoup à faire pour que la société se maintienne à flot.

Sachant à quel point le succès du moteur rotatif était primordial pour la société, l'ingénieur en chef Kenichi Yamamoto a formé une équipe composée des plus talentueux ingénieurs de Mazda - connus sous le nom des 47 samouraïs - dans le but de rendre le moteur rotatif viable. Bien sûr, ils savaient que d'autres constructeurs automobiles du monde entier avaient tenté ou tentaient de réaliser le même exploit; cependant, aucun n'avait réussi.

Après des débuts élogieux au Salon de l'automobile de Tokyo de 1964, la Mazda Cosmo Sport 110S, la première voiture de série à moteur rotatif birotor au monde, a été mise en vente au Japon le 30 mai 1967. Il s'agissait d'une première voiture sport pour Mazda, et celle-ci était d'autant plus intéressante que jusqu'à présent, la société n'avait été connue que pour ses petites voitures de tourisme et ses camions de travail. Son profil abaissé complétait bien les dimensions compactes de son moteur birotor.

Seulement 1 176 Cosmo Sport de série ont été produites, mais l'héritage que cette voiture a laissé a été considérable. Dès ses premières courses, comme le Marathon de la Route de 84 heures en 1968, Mazda n'a jamais cessé de défier ses ingénieurs et concepteurs afin qu'ils continuent d'améliorer leurs compétences.

Éventuellement, ces efforts ont donné naissance à des programmes de sport automobile qui leur ont valu de remporter des championnats partout dans le monde et ont ouvert la voie aux voitures de sport qui ont suivi, dont l'accent était davantage mis sur la légèreté et la performance plutôt que sur la force brute. Le point culminant du développement du moteur rotatif de Mazda a eu lieu en 1991, lorsque la Mazda 787B à quadrirotor a remporté les 24 Heures du Mans. Durant sa production, plus de 1,99 million de véhicules à moteur rotatif ont été produits, allant des voitures sport aux berlines, en passant même par un autobus de 26 passagers.

Comme pour les voitures et les véhicules utilitaires multisegments Mazda d'aujourd'hui, le concept de hashiru yorokobi - qui signifie « l'excitation, la joie et le bien-être par la conduite » - continue d'être un élément essentiel de l'identité de Mazda.

Une tradition d'innovation : le passé et le présent

Depuis ses premiers jours comme fabricant de machines-outils de haute précision jusqu'à aujourd'hui comme fournisseur d'expériences client exceptionnelles par le biais de ses véhicules, Mazda vise à créer une forte relation émotionnelle avec ses clients en offrant une combinaison unique de plaisir de conduite et de rendement remarquable en matière d'environnement et de sécurité.

Aujourd'hui, la technologie SKYACTIV de Mazda, dont l'expérience de conduite entière est orientée sur l'humain, continue de ravir les conducteurs et les passagers.

Tout comme pour le moteur rotatif Wankel, le développement de la technologie SKYACTIV était considéré comme une tâche impossible, sans parler du fait qu'il était mené par un constructeur automobile indépendant de plus petite envergure pendant la crise financière mondiale de 2008.

Lorsque Mazda a introduit sa famille de moteurs SKYACTIV, aucun autre véhicule à essence de série ne pouvait fonctionner avec un taux de compression de 14,0:1, le plus élevé au monde. Parallèlement, aucun autre moteur à diesel ne pouvait atteindre un taux de compression de 14,4:1, le plus bas au monde. Aujourd'hui, l'équilibre entre la performance, l'expérience de conduite et l'efficacité énergétique des moteurs SKYACTIV au fonctionnement propre de Mazda demeure inégalé.

Légers et résistants, les composants de châssis et de carrosserie SKYACTIV rendent les véhicules de Mazda aussi excitants que sécuritaires pour leurs conducteurs et passagers. De plus, combinées avec toutes les autres technologies SKYACTIV, la conception et l'ingénierie du châssis et de la carrosserie offrent une expérience de conduite Jinba Ittai inégalée pour chaque Mazda, que ce soit la voiture de sport MX-5 Miata emblématique ou le véhicule utilitaire multisegment à sept passagers CX-9 - le conducteur et la voiture ne font qu'un.

Mazda continue de dépasser les seuils de la technologie, de l'ingénierie et de la conception pour offrir des voitures et des véhicules utilitaires multisegments destinés aux gens qui aiment la conduite. Dans le passé comme dans le présent, Mazda ne cesse de se mettre au défi.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 165 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 30 mai 2017 à 00:01 et diffusé par :