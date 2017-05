Prix IMAGE/in 2017 - Reitmans est doublement récompensé par le public - La Presse + reçoit également un prix du jury







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est devant une audience constituée de jeunes, de représentants de l'industrie de la mode, des médias et de la publicité et de personnalités du milieu des affaires que s'est tenu ce soir l'événement de remise du Prix IMAGE/in 2017, lors duquel des entreprises québécoises ont été félicitées pour leurs actions en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps. À la suite du vote de milliers de Québécois du 27 mars au 23 avril, l'organisme ÉquiLibre, promoteur du prix, est heureux d'annoncer que Reitmans a été couronné Grand Gagnant du Prix IMAGE/in 2017 en recevant le plus grand nombre de votes du public, en plus d'avoir reçu la mention Le Choix des jeunes, c'est-à-dire le plus grand nombre de votes de la part des moins de 18 ans. Parmi les quatre autres finalistes, La Presse + s'est mérité le Coup de coeur du jury.

« Remporter le Prix IMAGE/in est très significatif pour nous, car il symbolise l'importance de la reconnaissance de la beauté sous toutes ses formes. L'équipe Reitmans est très fière d'innover et d'offrir l'accès de tous ses styles dans les tailles 0 à 22 et TTP à 3X et de permettre aux femmes, peu importe leur taille, leurs formes, leur âge, leur style de vie, de se sentir confiantes. La campagne Encore mieux démontre notre engagement à aider les femmes de toutes silhouettes à se sentir belle et bien dans leur peau » explique Jackie Tardif, vice-présidente senior Marchandise pour Reitmans. Rappelons que le détaillant de mode était en lice précisément pour son approche Encore mieux, qui consiste à offrir les tailles Plus et Petite à travers toutes ses collections.

Le jury, composé de six jeunes âgés de 13 à 19 ans et de six représentants de l'industrie de l'image, a choisi de décerner cette année son Coup de coeur à La Presse + pour les deux numéros Mon corps, mon histoire, qui permettent une discussion et une prise de conscience sur l'estime de soi, l'apparence et la diversité corporelle. Le jury a tenu à souligner l'aspect humain et touchant des articles, la portée de l'initiative et le potentiel d'influence sur le reste de l'industrie et sur la population.

Participation du milieu des affaires

Cette année, en plus d'avoir invité la population à voter pour le Prix IMAGE/in à l'aide du slogan « Avec un regard différent, voyons notre corps autrement! », ÉquiLibre poursuivait un autre objectif avec sa campagne. L'organisme a souhaité entamer une sensibilisation du milieu des affaires et encourager l'engagement des Québécois à la tête d'entreprises à promouvoir la diversité corporelle. Les questions de poids, d'image corporelle et de santé sont l'affaire de tous, et de plus en plus d'entreprises reconnaissent leur responsabilité sociale à cet égard. Un dossier spécial a d'ailleurs été publié dans Les Affaires en ligne afin d'aborder ces questions. De plus, la présence de représentants du milieu des affaires de même que les inspirantes allocutions prononcées lors de l'événement par mesdames Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec et Christine Potvin, vice-présidente règlements vie et invalidité à la Financière Sun Life, sont déjà des manifestations concrètes de l'intérêt et de l'engagement de ce milieu influent. Pour ces deux femmes visionnaires, la diversité corporelle doit devenir une valeur d'entreprise.

« On parle encore trop peu de diversité corporelle dans le milieu des affaires et nous souhaitons susciter l'engagement de nouveaux ambassadeurs qui se feront porteurs de cette cause si importante! » lance Roxanne Léonard, directrice générale de l'organisme ÉquiLibre.

Les photos de la soirée de remise de prix seront disponibles très bientôt au www.equilibre.ca/prix2017.

Prochaine édition du Prix IMAGE/in

Les jeunes et les adultes peuvent dès aujourd'hui soumettre une initiative en faveur de la diversité corporelle pour l'édition 2018 du Prix IMAGE/in en se rendant sur le site www.equilibre.ca/prix. Les entreprises peuvent aussi soumettre leur propre candidature.

Deux étudiantes de l'École supérieure de mode de l'UQÀM remporte les Bourses IMAGE/in 2017

ÉquiLibre a profité de l'événement de remise du Prix IMAGE/in pour remettre les Bourses IMAGE/in 2017 à deux étudiantes de l'École Supérieure de mode de Montréal de l'UQÀM. Ces bourses de 1000$ visent à encourager la relève en mode à valoriser la diversité corporelle par l'entremise d'un projet de création. Jannie Chartrand a remporté la bourse du volet design de mode, alors que Marie-Claude Gagné s'est méritée celle du volet commercialisation de la mode.

À propos d'ÉquiLibre

ÉquiLibre est un organisme à but non lucratif dont la mission est de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l'image corporelle, par des programmes et des campagnes de sensibilisation dans les écoles, le réseau de la santé, les milieux de travail et communautaires. ÉquiLibre oeuvre en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. (@GroupeEquiLibre)

À propos de la campagne du Prix IMAGE/in 2017

Le Prix IMAGE/in 2017 est une initiative d'ÉquiLibre, rendue possible grâce à l'appui et au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et de Québec en Forme.

