Six entreprises sont honorées lors de la remise des prix du concours Les Médaillés de la relève 2017

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW/ - C'est en présence de plus de 250 invités que s'est tenue la soirée de clôture de la onzième édition du concours Les Médaillés de la relève. Ricardo Larrivée, chef, entrepreneur et cofondateur de RICARDO Media, était le président d'honneur de cette soirée animée par Sonia Boisvert, associée, Leader Famille inc. chez PwC Canada. Ce concours est organisé par PwC Canada et ses partenaires pour célébrer la réussite d'entreprises québécoises qui ont réussi leur processus de relève, non seulement en conservant la pérennité de leur entreprise, mais en assurant sa croissance également. « Il faut davantage parler de transfert d'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs vont prendre leur retraite dans les années à venir, ce pour quoi il est primordial d'encourager la relève d'ici à poursuivre le dessein de nos PME. Félicitations à tous les lauréats de cette année. Chacun d'entre vous est une source d'inspiration pour les prochaines générations d'entrepreneurs », a indiqué Ricardo Larrivée.

« On voit émerger de plus en plus d'initiatives et de programmes autour de l'entrepreneuriat au Québec. Il en va de même pour le repreneuriat. Les intentions d'entreprendre ont même atteint un sommet au Québec, notamment chez les jeunes. Un concours comme Les Médaillés de la relève a réellement sa place dans le dialogue pour valoriser ces exemples de relève et en inspirer d'autres », a souligné Martine Collins, directrice principale des services aux sociétés privées chez PwC Canada.

Cette année, six entreprises, présentées par les présidents du jury, Martin Deschênes, vice-président du conseil d'administration du Groupe Deschênes Inc. et Serge Beauchemin, entrepreneur et investisseur, ont été honorées dans deux catégories distinctes de relève.

Catégorie Relève familiale

Médaillés d'or : Groupe Touchette

D'un atelier mécanique en 1979, Groupe Touchette exploite aujourd'hui plus de 30 centres de distribution de Moncton à Vancouver, de même que plusieurs points de vente au détail - à travers ses bannières : Touchette Pneus Mécanique, ICI Pneu, Tireland. Avec plus de 500 employés, Groupe Touchette, est le plus grand distributeur de pneus au Canada, avec ses deux divisions Tirelink et DT Tire, que ce soit auprès des manufacturiers de pneus, des manufacturiers automobiles (OEM), des concessionnaires ou des clients indépendants.

Médaillés d'argent : Techno Diesel

Fondé en 1977, Techno Diesel est le plus grand centre d'entretien et de réparation pour véhicules lourds sur la rive nord de Montréal. À l'aube de ses 40 ans, Techno Diesel poursuit sa progression afin de toujours mieux répondre à ses clients par une très large gamme de produits et services, et ce, dans l'industrie du transport. De ce fait, le territoire s'agrandit et d'entreprise régionale, elle est devenue une entreprise se développant dans un axe provincial.

Médaillés de bronze : Café Expert

Café Expert est une entreprise familiale spécialisée dans l'industrie des machines distributrices en milieu de travail. Sa mission est d'agrémenter la qualité de vie au travail du personnel d'entreprise par la distribution efficace de produits de qualité. Depuis plus de 20 ans, la qualité du service, des produits et la passion de tout le personnel de Café Expert ont permis à l'entreprise de se positionner parmi les meilleurs de l'industrie.

Catégorie Relève entrepreneuriale

Médaillés d'or : Agro 100

Dès ses débuts en 1990, Agro-100 s'est spécialisée dans la recherche, la fabrication et la mise en marché d'intrants agricoles haute technologie qui valorisent l'utilisation des matières résiduelles fertilisantes. Pour Agro-100, la viabilité environnementale exige de constamment trouver des moyens innovateurs et d'utiliser des produits qui réduisent l'empreinte carbonique afin de préserver et de léguer aux générations futures un environnement fertile, en santé et riche en diversité.



Médaillés d'argent : Electrimat

Fondée en 1980, Electrimat a été acquise en 2011 par les propriétaires actuels et a connu, depuis, une croissance fulgurante. Electrimat est aujourd'hui un leader dans la vente en gros et la vente au détail de matériel électrique, de chauffage et de luminaires. L'entreprise dessert les secteurs industriels, commerciaux, institutionnels, résidentiels ainsi que les services publics.

Médaillés de bronze : Vulcan

Vulcan Compagnie de Palans est un fabricant d'outils de levage exerçant ses activités depuis 1947. L'entreprise, située à Montréal, est le seul fabricant canadien de palans, de chariots et de treuils électriques. Vulcan se distingue par sa capacité à fabriquer des produits sur mesure pour combler les besoins particuliers de chaque application. En plus de la vente, l'entreprise offre, grâce à un personnel local, des services de location, de réparation et de certification.

PwC Canada ainsi que les partenaires du concours, Banque Nationale, Banque de développement du Canada, BCF Avocats d'affaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec, HEC Montréal, La Presse + et Toast Studio, félicitent les lauréats de cette onzième édition. Pour en savoir plus sur ce concours, visitez le www.lesmedaillesdelareleve.com.

