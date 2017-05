Avis aux médias - Postes Canada vise l'or avec le dévoilement de ses deux derniers timbres Canada 150







De grands athlètes canadiens dévoileront les deux derniers timbres Canada 150 soulignant des moments marquants des 50 dernières années au pays

RICHMOND, BC, le 29 mai 2017 /CNW/ - Postes Canada dévoilera ses deux derniers timbres commémoratifs Canada 150 soulignant des événements marquants qui ont donné lieu à des moments historiques, en plus d'inspirer une nation tout entière et de faire briller le Canada sur la scène internationale.

QUOI : De grands athlètes canadiens dévoileront les deux derniers timbres soulignant les 150 ans du Canada.





Les 10 timbres Canada 150 seront officiellement mis en vente en ligne et dans les bureaux de poste à l'échelle du pays le 1er juin.



QUAND : Le jeudi 1er juin, à 10 h



OÙ : Centre de traitement du Pacifique de Postes Canada

5940, Ferguson Road

Richmond (C.-B.)





Les 10 timbres sont dévoilés un à un jusqu'au 1er juin, dans des lieux symboliques à l'échelle du pays. Faisant partie du célèbre programme national de timbres-poste de Postes Canada, chacune des vignettes souligne une réalisation ou un moment historique des 50 dernières années.

Postes Canada a déjà dévoilé six timbres, consacrés à Expo 67, au rapatriement de la Constitution et à la création de la Charte canadienne des droits et libertés, au Canadarm, au mariage égal, à la route Transcanadienne et au Marathon de l'espoir dans le cadre de son programme Canada 150 soulignant 10 moments marquants de l'histoire récente du pays. Deux autres timbres seront dévoilés lors d'événements distincts les 30 et 31 mai. D'autres précisions se trouvent sur postescanada.ca/150canada.

