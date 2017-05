146844 Canada Inc. acquiert des parts de Société en commandite Centre des Récollets-Foucher







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - 146844 Canada Inc. (« 146844 ») annonce aujourd'hui la conclusion en date du 29 mai 2017 d'un contrat de gré à gré aux termes duquel elle a acquis la propriété de 14 parts de Société en commandite Centre des Récollets-Foucher (la « société »), représentant approximativement 3,06 % des 458 parts de la société émises et en circulation. Les 14 parts de la société ont été acquises à un prix de 7 150 $ chacune.

Compte tenu de l'acquisition des 14 parts de la société, 146844 détient maintenant 150 parts de la société, représentant approximativement 32,75 % des 458 parts de la société émises et en circulation. Avant la clôture de l'acquisition des 14 parts de la société, 146844 détenait 136 parts de la société, représentant approximativement 29,69 % des 458 parts de la société émises et en circulation.

En tenant compte des quatre (4) parts de la société qui sont détenues par la conjointe du président et seul actionnaire de 146844, sur lesquelles 146844 n'a pas la propriété ou le contrôle, directement ou indirectement, 146844 et celle-ci détiennent un total de 154 parts de la société, représentant approximativement 33,62 % des 458 parts de la société émises et en circulation.

Cette acquisition a été effectuée initialement à des fins d'investissement. 146844 envisage actuellement d'offrir d'acquérir la totalité des parts de la société émises et en circulation ou la totalité des actifs de la société. Il n'y a aucune garantie qu'un tel projet se concrétise et que l'acquéreur fasse une telle offre. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, l'acquéreur pourrait également choisir d'accroître ou de réduire son investissement dans la société en fonction de tout facteur jugé pertinent par celui-ci.

146844 se prévaut de la dispense pour contrats de gré à gré prévue à l'article 4.2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat dans la mesure où : i) l'acquisition des 14 parts de la société ne s'est effectuée qu'auprès d'une personne, ii) l'offre d'acquisition n'a pas été faite à l'ensemble des détenteurs de parts de la société, et iii) il existe un fondement permettant d'établir que la valeur de la contrepartie versée pour les 14 parts de la société acquises (7 150 $ par part) n'est pas supérieure à 115 % de la valeur de celles-ci.

À propos de 146844 :

146844 est une société d'investissement constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

