Une loi spéciale qui va à l'encontre des intérêts des entrepreneurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I)

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Bien qu'il mette fin à la grève qui coûte cher à l'économie du Québec, ce projet de loi va à l'encontre des intérêts des entrepreneurs, estime l'Association de la construction du Québec (ACQ). Dans un premier temps, il accorde une augmentation salariale de 1,8 % aux travailleurs, mais ne tient compte d'aucune demande patronale. De plus, le processus d'arbitrage proposé dans le projet de loi va clairement limiter la capacité des entrepreneurs à soumettre des demandes patronales sur les sujets qu'ils jugent prioritaires, puisque le choix des sujets sera déterminé par la ministre du Travail.

Rappelons que dimanche après-midi, après un blitz de négociation de 48 heures, l'ACQ avait déposé une offre finale à l'Alliance syndicale. Selon nous, cette proposition rencontrait les exigences des syndicats. Nous avions pris en considération la conciliation travail-famille en renonçant entre autres à implanter de nouvelles plages horaires et en renonçant aussi à la reprise volontaire des travaux le samedi à taux simple en cas d'intempérie. Malgré tous les efforts déployés par la partie patronale, rien n'a permis de faire aboutir les discussions. L'ACQ a toujours visé une entente négociée gagnant-gagnant, malheureusement cela n'a pas été possible.



Alors que l'industrie doit se doter d'une plus grande flexibilité notamment en matière d'horaires de travail pour être plus compétitive, l'Alliance syndicale a préféré le statu quo. Nous croyons qu'il est irréaliste de continuer ainsi, principalement en raison des différentes pressions qui s'exercent sur notre industrie.

