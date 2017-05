Entente entre le CN et son syndicat des opérateurs de trains - L'AMT annonce le maintien du service régulier dès la journée de mardi







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Agence métropolitaine de transport (AMT) est heureuse d'annoncer à sa clientèle des lignes Deux-Montagnes, Mascouche et Mont-Saint-Hilaire, le maintien de ses services réguliers de trains de banlieue dès le mardi 30 mai, suite à l'entente intervenue entre le Canadien National (CN) et son syndicat des opérateurs de trains de banlieue.

Depuis le dépôt d'un avis de grève par le syndicat des Teamsters, le samedi 27 mai, l'AMT avait été proactive dans l'élaboration d'un plan de continuité de service minimal pour sa clientèle, qui comportait le déploiement d'une centaine d'autobus sur les territoires des trois lignes touchées. Heureusement, ce plan n'a pas eu à être déployé.

Les clients sont invités à consulter le site web de l'AMT pour connaître l'horaire habituel des trains à chacune des gares : https://www.amt.qc.ca/fr/planifier-trajet/train

L'Agence métropolitaine de transport (AMT) est une agence gouvernementale à vocation métropolitaine qui a pour mission d'accroître et de planifier les services de transport collectif afin d'améliorer l'efficacité des déplacements des personnes dans la région métropolitaine de Montréal. L'AMT exploite 6 lignes de trains de banlieue, 62 gares, 1 ligne d'autobus express métropolitain, 73 stationnements incitatifs, 17 terminus métropolitains et plus de 106 km de voies réservées. L'achalandage des trains de banlieue s'élève à plus de 21,1 millions de déplacements annuellement, un record, ce qui situe la région métropolitaine de Montréal parmi les dix premières en Amérique du Nord. En 2016, l'AMT a obtenu le plus haut taux de ponctualité de l'ensemble des sociétés de transport ferroviaire de passagers en Amérique du Nord, avec un résultat de 96,3%. Pour plus d'informations, consultez le site amt.qc.ca.

