Négociation dans l'industrie de la construction - L'ACRGTQ accueille favorablement la loi spéciale

QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi, Loi assurant la reprise des travaux dans l'industrie de la construction ainsi que le règlement des différends pour le renouvellement des conventions collectives qui permettra un retour rapide au travail.

La reprise des activités sur les chantiers favorisera l'économie du Québec qui ne peut se permettre un ralentissement de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est confortable avec une majoration salariale de 1,8 %. D'ailleurs, elle estime que cette augmentation sera certainement bénéfique pour la productivité des travailleurs et permettra un retour au travail qui minimisera les impacts négatifs sur les chantiers.

Compte tenu des avancées qui avaient été faites à la table sectorielle du génie civil et voirie, l'ACRGTQ est très optimiste à en venir à une entente rapidement et est prête à reprendre la négociation aussitôt que le médiateur sera nommé.

L'ACRGTQ considère possible et essentiel d'en venir à des ententes sectorielles et souhaite que la partie syndicale oeuvre positivement à signer une entente rapidement, ce au plus grand bénéfice des entrepreneurs, des travailleurs et de la population.

Par ailleurs, dans le contexte où certains intervenants ont déploré que les parties attendaient une loi spéciale pour «régler» les négociations des conventions collectives, l'ACRGTQ tient à rappeler que depuis 1996 le secteur génie civil et voirie est parvenu à une entente avec la partie syndicale à chacune des négociations sectorielles, ce sans loi spéciale et n'essuyant que quelques jours de grève en 20 ans. On se souviendra qu'en 2013, l'ACRGTQ était parvenue à une entente après seulement 6 jours de grève, réglant ainsi avant le dépôt de la loi spéciale.

Le génie civil et voirie est un secteur névralgique pour l'économie québécoise puisque l'ACRGTQ représente les entrepreneurs oeuvrant notamment à la construction des routes, des ponts, des égouts et aqueducs, des barrages hydroélectriques et lignes de transport d'énergie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

