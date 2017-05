Gestion financière MD révise les niveaux de risque de fonds communs MD et fonds collectifs GPPMD







OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD), une société appartenant à l'Association médicale canadienne (AMC), a annoncé aujourd'hui la révision des niveaux de risque dans les aperçus de fonds et les prospectus du 24 mai 2017 des fonds communs MD et fonds collectifs GPPMD énumérés ci-dessous.

Nom du fonds Niveau de risque MD

(jusqu'au 23 mai 2017 inclusivement) Niveau de risque MD

(à partir du 24 mai 2017) Portefeuille de revenu équilibré Précision MDMC Faible à moyen Faible Portefeuille conservateur Précision MDMC Faible à moyen Faible Fonds collectif d'actions de marchés émergents GPPMD Élevé Moyen à élevé

Les niveaux de risque de ces fonds communs et fonds collectifs ont été révisés conformément à la nouvelle méthodologie de classification des risques des fonds communs de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières pour les aperçus de fonds. Cette nouvelle méthodologie de classification s'inscrit dans la modification de l'annexe du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement qui prendra effet le 1er septembre 2017. Elle contribue à la normalisation de la terminologie, des catégories et des descriptions du risque de volatilité des fonds.

L'évaluation du risque de placement pour les clients de MD demeure la même, car les risques sous-jacents des fonds MD et des fonds collectifs GPPMD n'ont pas changé.

