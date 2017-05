Inauguration du nouveau pavillon famille Coutu







Le CHU Sainte-Justine et sa fondation reconnaissent l'engagement exceptionnel de la famille Coutu au fil des ans

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le 24 mai dernier, la famille Coutu était à l'honneur alors qu'était officiellement inauguré en son nom l'un des pavillons du nouveau Bâtiment des unités spécialisées du CHU Sainte-Justine. Privilégiée des liens tissés avec la famille Coutu durant tant années, la Fondation CHU Sainte-Justine a tenu, lors d'un événement sobre et intime, à lui exprimer toute sa reconnaissance pour avoir contribué de manière exceptionnelle à doter le CHU Sainte-Justine des meilleurs moyens pour guérir plus d'enfants et toujours mieux. L'héritage du Dr Lucien Coutu, père de l'illustre pharmacien, l'un des premiers pédiatres de l'Hôpital Sainte-Justine, grand humaniste pour qui l'honneur et le sens du devoir étaient des valeurs primordiales, y a d'ailleurs été souligné de belle façon.

« En s'engageant auprès du CHU Sainte-Justine, la famille Coutu a, depuis plus de trois générations, fait preuve d'une générosité extraordinaire et par son soutien, démontré une responsabilité bienfaisante hors du commun envers la cause des mères et des enfants du Québec », a déclaré Mme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « En philanthropie, notre rêve veut que nos donateurs s'approprient l'hôpital. Or, ça ne pourrait être plus vrai aujourd'hui. La famille Coutu a toujours été aux premières loges de la grande évolution du CHU Sainte-Justine. Elle l'a vu naître, tout en lui permettant de vivre et de grandir en santé. C'est donc pour nous un véritable honneur que l'un des nouveaux pavillons du CHU Sainte-Justine porte son nom », a-t-elle ajouté.

Pour le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHU Sainte-Justine, l'inauguration de ce nouveau pavillon marque un jalon important dans l'histoire de Sainte-Justine. « Dès le début de son existence, notre institution hospitalière cherchait à emprunter la voie de la médecine moderne et du progrès scientifique. Grâce à l'humanisme sans faille et à la véritable solidarité de la famille Coutu à l'endroit des enfants et familles de Sainte-Justine, nous disposons maintenant des infrastructures nécessaires pour exceller et innover au service de la santé, et ainsi répondre aux besoins des mères et des enfants du Québec dans tous les volets de la mission de l'institution », s'est-il réjoui.

Mme Marie-Josée Coutu a pour sa part rappelé que le rêve de changer la vie de générations de familles québécoises est à la base même des aspirations et engagements de sa famille. « À travers nos choix de société, il est possible de faire sa part avec générosité. Pour nous, la famille représente ce qu'il y a de plus important dans la vie et traiter pour guérir toujours plus d'enfants est une nécessité », a-t-elle affirmé. « Quel bonheur de pouvoir être réunis ici tous ensemble dans un lieu où l'on se sent comme à la maison. Sainte?Justine a bien compris qu'une approche de soins efficace et adaptée devait passer par l'intégration de la famille. C'est donc une immense fierté pour nous d'y laisser une empreinte indélébile et de contribuer à faire en sorte que nos enfants y trouvent la santé », a-t-elle ajouté.

Rappelons qu'en s'engageant auprès du CHU Sainte-Justine, la famille Coutu n'a jamais cessé de maximiser son impact philanthropique pour le plus grand bénéfice des mères et des enfants du Québec. Elle contribue sans relâche à offrir un environnement digne des plus grandes institutions pédiatriques du monde et à ouvrir la voie à de nouvelles approches de soins pour créer une communauté centrée sur l'amélioration continue de la santé de la population.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. fondationsaintejustine.org

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le 2e plus important centre pédiatrique en Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 5 457 employés dont 1 532 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 000 professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 résidents et plus de 204 chercheurs, 411 bénévoles, 4 416 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la santé ». chusj.org

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 16:20 et diffusé par :