Prix Ambassadeurs de la Conscience : la lutte pour les droits des Autochtones honorée

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a exprimé aujourd'hui ses félicitations aux membres du mouvement pour les droits des Autochtones au Canada qui recevaient samedi le Prix Ambassadeurs de la Conscience remis par Amnesty international.

« La Commission est particulièrement fière de compter Widia Larivière, l'une des lauréates du Prix Ambassadeurs de la Conscience, au sein de son équipe, » a déclaré aujourd'hui la présidente de la Commission, Me Tamara Thermitus Ad. E. « Son engagement envers les droits des Autochtones est exemplaire et reflète la préoccupation de la Commission pour le respect et la reconnaissance de ces droits. »

Comptant parmi ses lauréats des personnalités exceptionnelles telles Neslon Mandela et Malala Yousafzai, ce prix rend hommage à des personnes et des groupes de personnes qui s'expriment en faveur de la justice. Il a reconnu cette année le dynamisme du mouvement pour les droits des Autochtones et leur lutte contre la discrimination. Il a été remis à six personnes symbolisant la force et la diversité du mouvement : Melissa Mollen Dupuis, Widia Larivière, Cindy Blackstock, Delilah Saunders, Melanie Morrison et le sénateur Murray Sinclair.

Honorées également par la Commission en 2016 par le prix Hommage 40 ans de la Charte, Widia Larivière et Melissa Mollen Dupuis sont à l'origine de la mobilisation québécoise du mouvement Idle No More.

Le travail de ces militantes et militants s'inscrit dans la foulée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation. La Commission a d'ailleurs choisi de souligner le dixième anniversaire de la Déclaration en dédiant l'édition 2017 du Prix Droits et Libertés aux droits des Autochtones.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

