foodora et son partenaire SmartHalo lancent un projet pilote pour améliorer la sécurité des courriers







Pour lancer la semaine vélo-boulot, foodora présente de nouvelles initiatives en matière de sécurité pour aider à garder les courriers en sécurité

TORONTO, le 29 mai 2017 /CNW/ - Pour démarrer la semaine vélo-boulot, foodora, le service de livraison de repas à la demande s'est associé à SmartHalo, le dispositif de vélo intelligent urbain, pour lancer un projet pilote visant à améliorer et à encourager la sécurité des courriers. Dès d'aujourd'hui, les courriers les plus actifs de foodora au Canada testeront les appareils SmartHalo pendant un mois pour accroître leur sécurité. Dans le cadre des initiatives de sécurité de foodora, la compagnie a dévoilé de nouveau vêtements de vélo pour améliorer la visibilité des courriers parmi sa flotte à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Avec plus de 8 100 courriers à l'échelle mondiale, foodora promeut d'ailleurs la sécurité des cyclistes en leur fournissant notamment des cartes avec des itinéraires de sécurisés suggérés dans toutes les villes.

«Bien qu'il soit important pour nous que nos courriers livrent les commandes des clients dans un temps opportun - il est plus important qu'ils le fassent en toute sécurité», a déclaré David Albert, directeur général de foodora Canada. «Nos courriers livrent jour et nuit - pendant les heures de pointe, quand il fait sombre et dans toutes sortes de conditions météorologiques, c'est pourquoi nous sommes ravis de mettre en place un programme de test innovant avec SmartHalo au Canada».

SmartHalo, créé par CycleLabs Solutions Inc., est un dispositif de vélo innovant avec une interface circulaire minimaliste qui se connecte à un smartphone afin que les cyclistes soient moins distraits par les notifications sur leurs téléphones: les cartes, les messages SMS et les autres alertes. Le périphérique de vélo intelligent compatible Bluetooth communique aux cyclistes les itinéraires les plus sûrs et les plus rapides jusqu'à la destination désirée avec une navigation virage par virage, éclaire le chemin avec un phare avant automatique et déclenche une bruyante alarme pour faire fuir les voleurs - toutes ces fonctionnalités ont pour but d'être bénéfique à l'ensemble cyclistes, y compris les courriers de foodora.

foodora, déjà connue pour ses courriers portant un et leur équipement fuchsia brillant, a également dévoilé de nouvelles vestes de pluie avec plus de 50% de matériau réfléchissant. Conçus pour respirer, pour faciliter les mouvements et pour la sécurité, les vêtements utilisent des tissus légers et des bandes réfléchissantes. Maintenant accompagnés d'appareils SmartHalo, les courriers roulent en toute sécurité et restent visibles en tout temps.



«Nous croyons que SmartHalo peut aider à améliorer la sécurité des cyclistes, en particulier les courriers de services de livraison à vélo qui roulent souvent une moyenne de 300 kilomètres par semaine», a déclaré Gabriel Alberola, cofondateur et directeur de l'UX chez SmartHalo. «Pour nous, le vélo est plus qu'une méthode de transport ou un passe-temps. Nous partageons cet aspect avec foodora, ce qui en fait une entreprise idéale pour tester notre produit».

foodora renforce également la sécurité à vélo des cyclistes locaux en leur fournissant les cartes «happy maps», qui suggèrent les itinéraires cyclistes les plus sûrs et les plus agréables à Montréal, à Vancouver et à Toronto. Les cartes mettent également en évidence les endroits suggérés pour les cyclistes pour emporter leur repas sur le chemin et s'alimenter durant leur promenade.



La carte est disponible pour téléchargement sur le site Web www.goodfoodtour.ca.

Informations de foodora

foodora a été lancée en Allemagne en octobre 2014, soutenue par Rocket Internet en avril 2015 et a fusionné avec Delivery Hero en septembre 2015. Le service de livraison à la demande relie actuellement des restaurants de haute qualité et des gourmets dans 10 pays et change la façon dont la livraison de repas est perçue et expérimentée dans le monde.

Comment ça marche

Grâce au site Web foodora ou les nouvelles applications iOS ou Android, les clients peuvent entrer leur code postal et consulter une liste de restaurants servant leur quartier. Une fois qu'ils ont trouvé le repas de leur choix, ils peuvent placer la commande dans le confort de leur maison ou au bureau et payer en ligne sur la plate-forme sécurisée foodora. La commande est alors soigneusement préparée par le restaurant et est apportée directement au client par l'équipe logistique foodora ou emportée par le client en utilisant la nouvelle fonctionnalité "à emporter" de foodora.

À propos de CycleLabs Solutions inc et de SmartHalo

Créé par CycleLabs, SmartHalo est un produit connecté innovateur pour les cyclistes urbains, dont l'interface circulaire minimaliste se connecte sans fil au téléphone de l'utilisateur. Il montre le chemin le plus rapide et le plus sécuritaire pour se rendre à destination, éclaire le chemin la nuit et protège le vélo contre les voleurs grâce à son système d'alarme intégré. C'est le vélo, réinventé. Disponible en ligne pour 179 USD.

