L'ancien chef des pompiers de Fort McMurray Darby Allen reçoit le Prix du président 2017 de la Société canadienne des relations publiques (SCRP)







KELOWNA, C.-B., le 29 mai 2017 /CNW/ - En récompense de son leadership pendant la lutte héroïque contre les feux de forêt de l'Alberta en 2016, le chef du service des incendies de l'époque, Darby Allen, a reçu le Prix du président 2017 de la SCRP de relations publiques et de gestion de la communication exceptionnelles. Ce prestigieux hommage de relations publiques est décerné à une personne qui a fait preuve de leadership hors du commun dans ses communications. Monsieur Allen a reçu son prix le 29 mai à Kelowna, en Colombie-Britannique, des mains de la présidente nationale de la SCRP, Kim Blanchette, ARP, FSCRP.

« C'est un honneur que de présenter à Darby Allen le Prix du président au nom du Conseil d'administration de la SCRP. Même aux prises avec « La Bête », le chef Allen a communiqué avec clarté et compassion, sachant rassurer sa collectivité et le pays tout entier, dit Kim Blanchette, ARP, FSCRP, présidente nationale de la SCRP. L'héroïsme et le leadership de Monsieur Allen tout au long de cette crise ont contribué à l'évacuation de près de 90 000 résidents sans qu'une seule vie ne soit perdue dans le brasier. C'est un privilège pour moi que de le remercier au nom de la Société canadienne des relations publiques pour ses efforts courageux. »

Monsieur Allen, qui a depuis pris sa retraite, est devenu le visage de ce désastre en présentant des comptes rendus fréquents aux Canadiens tout au long des feux de mai dernier. Il est devenu un héros national en s'efforçant en priorité de sauver des vies.

« Je suis à la fois honoré et ravi de recevoir le Prix du président de la SCRP de cette année, dit Monsieur Allen. J'aimerais dédicacer ce prix aux hommes et aux femmes avec lesquels j'ai eu le plaisir de servir et dont les efforts combinés ont permis de sauver Fort McMurray et les environs d'une dévastation encore bien pire, en mai dernier.

Le Prix du président de la SCRP de relations publiques et de gestion de la communication exceptionnelles est décerné à un individu qui a démontré une implication exceptionnelle dans la promotion et la pratique des relations publiques. Ce prix souligne l'effort remarquable d'un Canadien qui, par ses communications, contribue à l'avancement et à l'amélioration de l'ensemble de la pratique des relations publiques.

C'est la huitième fois que le Prix du président de la SCRP de relations publiques et de gestion de la communication exceptionnelles est décerné à un individu. Parmi les lauréats précédents, on retrouve l'astronaute canadien Chris Hadfield, le général à la retraite Rick Hillier, l'homme en mouvement, Rick Hansen et l'athlète olympique devenue motivatrice Clara Hughes.

À propos de la SCRP



Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 15:55 et diffusé par :