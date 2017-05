La FCSQ décernera la Médaille d'or de l'Ordre du mérite aux Producteurs de lait du Québec







QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) soulignera la contribution des Producteurs de lait du Québec à l'école publique et à la réussite des élèves lors de son prochain congrès, qui se déroulera les 1er et 2 juin à Laval.

La FCSQ décernera la Médaille d'or de l'Ordre du mérite aux Producteurs de lait du Québec pour souligner l'importance et les retombées de leur collaboration avec le milieu scolaire. La remise de cette distinction, qui reconnaît la contribution d'une personne ou d'une organisation à l'école publique par son influence et son engagement social et communautaire, se fera lors de la soirée d'ouverture du congrès, le gala des Prix d'excellence, dont le thème est Les saines habitudes de vie, les vivre et les adopter.

« Les millions de berlingots de lait distribués gratuitement chaque année dans les écoles du Québec contribuent à l'adoption de saines habitudes de vie chez les élèves qui, comme on le sait, font partie des conditions qui favorisent l'apprentissage et la réussite éducative », a souligné la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard.

« Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de participer de près à une saine alimentation et de favoriser le développement des élèves de 600 écoles primaires publiques, en collaboration avec nos partenaires transformateurs », a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre.

L'entente pour le Lait-école entre la FCSQ et Les Producteurs de lait du Québec aura permis la distribution gratuite de près de 5 millions de berlingots aux élèves en milieu défavorisé en 2016-2017. Depuis les cinq dernières années, les Producteurs de lait du Québec se sont engagés à distribuer plus de 20 millions de berlingots dans le cadre de ce programme.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

