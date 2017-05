L'APCHQ accueille favorablement la loi spéciale







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) accueille favorablement la loi spéciale assurant la reprise des travaux dans l'industrie de la construction qui a été déposée ce matin. L'élément central du projet de loi spéciale est la poursuite des discussions entre les parties, ce que nous devons souligner positivement.

« La grève dans l'industrie de la construction a fait mal à l'économie du Québec. Cette situation ne pouvait pas être prolongée. La solution proposée par le gouvernement pour amener les parties patronale et syndicale à s'entendre nous paraît équilibrée et respectueuse du droit des parties de négocier. Il faut maintenant souhaiter qu'il y ait une volonté réelle de la partie syndicale d'en arriver à une entente négociée dans notre secteur », déclare le vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ, François-William Simard.

Dans la loi spéciale, le gouvernement a prévu des augmentations salariales de 1,8 %. Celles-ci nous paraissent équilibrées puisqu'elles sont légèrement au-delà de l'inflation prévue en 2017 tout en correspondant à la capacité de payer des employeurs, et ultimement, des citoyens qui achètent les maisons neuves ou qui font des travaux de rénovation.

L'APCHQ a toujours visé une entente négociée, un scénario préférable à celui d'une loi spéciale. Dans cette optique, vendredi soir dernier, elle a déposé une offre finale qu'elle jugeait avantageuse pour les travailleurs et les employeurs de l'industrie de la construction résidentielle. Des augmentations salariales de 1,9 % étaient prévues pour les quatre prochaines années et deux nouvelles primes étaient mises en place, notamment. Malheureusement, l'Alliance syndicale n'a pas voulu régler dans le résidentiel, car elle s'est entêtée à vouloir un règlement global pour tous les secteurs, et ce, malgré que la loi prévoit des conventions collectives sectorielles.

« Alors que les discussions étaient difficiles dans un secteur, l'Alliance aurait dû viser des ententes par secteur pour ne pas pénaliser indûment les travailleurs et les employeurs du secteur résidentiel. Elle ne l'a pas fait et nous n'avons eu d'autre choix que de condamner cette attitude. Nous leur tendons la main pour un dénouement fructueux cette fois-ci », conclut M. Simard.

