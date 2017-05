Programme NovaScience - Québec appuie un projet stimulant l'intérêt des élèves envers les nouvelles technologies







LONGUEUIL, QC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission scolaire Marie-Victorin créera une situation d'apprentissage fondée sur la fabrication d'une imprimante 3D portative à partir des machines-outils d'un atelier de fabrication numérique (Fab Lab). Ce projet bénéficiera d'un soutien gouvernemental de 30 400 $ issu du programme NovaScience.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La situation d'apprentissage sera vécue par des élèves de la formation générale adulte. Chacune des imprimantes 3D à construire sera offerte à une classe du secteur primaire, qui aura la chance de suivre l'évolution de la fabrication de son imprimante. L'adulte responsable de la fabrication de l'imprimante 3D accompagnera, lors de l'animation d'un atelier, l'enseignant et ses élèves dans l'utilisation de cette dernière en classe.

« Le programme NovaScience est un outil central de l'action gouvernementale en matière de promotion de la science au sein de la société. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 prévoit des investissements importants afin que nous puissions maintenir et accroître notre soutien à des projets novateurs comme celui de la Commission scolaire Marie-Victorin. Je salue d'ailleurs le caractère structurant de cette initiative, qui mise sur la collaboration et la transmission du savoir entre pairs. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Depuis sa création il y a près de vingt ans, la Commission scolaire Marie-Victorin travaille à construire un environnement propice aux apprentissages et au développement des personnes en soutenant la mise en place de services et de programmes qui permettent aux élèves de s'instruire et de devenir des citoyens engagés dans leur milieu. C'est une grande fierté pour notre gouvernement de l'appuyer dans la réalisation de ce projet original. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Le programme NovaScience appuie financièrement des projets qui favorisent une plus grande compréhension des sciences et de la technologie par les jeunes et le grand public ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.

La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 donne les moyens au Québec de devenir l'une des sociétés les plus innovantes et créatives du monde.

