Projet CAVALIER : deux chefs d'accusation déposés contre Mélanie Miranda







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du projet d'enquête CAVALIER mené par l'Escouade de protection de l'intégrité municipale (EPIM), unité d'enquête de l'UPAC, deux chefs d'accusation ont été déposés contre Mélanie Miranda, directrice générale de l'organisme à but non lucratif Le Carrousel du p'tit monde d'Anjou. L'accusée fait face à des chefs d'accusation de fraude et de vol de plus de 5 000 $ pour avoir présumément détourné des fonds à des fins personnelles entre mars 2014 et janvier 2015.

Mélanie Miranda devra comparaître au palais de justice de Montréal le 9 août prochain.

