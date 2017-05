Commission de la présidence du conseil - Assemblée publique - Étude publique du rapport annuel 2016 de l'Office de consultation publique de Montréal







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission de la présidence du conseil vous invite à prendre connaissance du Rapport annuel 2016 de l'Office de consultation publique de Montréal à l'occasion de l'assemblée suivante :

Le mercredi 31 mai 2017, à 19 heures

Hôtel de ville de Montréal, salle du conseil

Métro Champ-de-Mars - www.stm.info

L'assemblée débutera avec la présentation de la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, Mme Dominique Ollivier, qui abordera également la thématique spécifique suivante « La participation sans exclusion et les nouvelles pratiques en consultation publique ». La présentation sera suivie d'une période de questions et commentaires à laquelle il est possible de s'inscrire à l'avance (514 872-3000) ou durant les 30 minutes précédant la séance. Les personnes à mobilité réduite accèdent à l'hôtel de ville par la porte située sur le côté est (510, rue Gosford) de l'hôtel de ville. La salle est équipée d'un système d'aide à l'audition. Pour y avoir accès, il suffit de syntoniser la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur. De plus, un service d'interprétation pour les personnes ayant des limitations auditives peut être offert sur demande, sous réserve de la disponibilité d'interprètes. La documentation afférente peut être consultée aux bureaux Accès Montréal, bureaux d'arrondissement, au Service du greffe et sur le portail www.ville.montreal.qc.ca/commissions

La Commission de la présidence du conseil est une commission permanente du conseil municipal et elle s'intéresse aux aspects liés à la démocratie, à la participation citoyenne ainsi qu'au fonctionnement des instances municipales. La commission est présidée par M. Frantz Benjamin, président du conseil municipal et conseiller de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. M. Francesco Miele, conseiller de l'arrondissement de l'arrondissement de Saint-Laurent ainsi que M. Sylvain Ouellet, conseiller de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, agissent comme vice-présidents de la commission, dont les membres sont : Mme Catherine Clément-Talbot, conseillère de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; Mme Mary Deros, conseillère de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; M. Jean?Marc Gibeau, conseiller de l'arrondissement de Montréal-Nord; Mme Andrée Hénault, conseillère de l'arrondissement d'Anjou; Mme Louise Mainville, conseillère de l'arrondissement Le Plateau?Mont-Royal et M. Normand Marinacci, maire de l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

SOURCE Ville de Montréal - Direction du Greffe

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 14:03 et diffusé par :