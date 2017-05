Acheter-Louer.fr: Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017. Publication de l'avis de réunion







La Société informe ses actionnaires de la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 26 mai 2017 de l'avis de réunion à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017 (Bulletin n° 63 / annonce n° 1702432). Cet avis est téléchargeable sur le site internet de la Société (http://www.acheter-louer.fr) et celui du Journal Officiel (http://www.journal-officiel.gouv.fr).

Cet avis de réunion, prévu par l'article R.225-73 du Code de commerce, contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée.

Le rapport du Directoire sur l'activité et la gestion de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les comptes annuels et consolidés dudit exercice, ainsi que les rapports du Commissaire aux comptes y afférents seront prochainement mis en ligne sur le site internet de la Société dans la rubrique « Informations Investisseurs ».

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale sera mis à la disposition des actionnaires, dans les conditions et délais requis par la règlementation, sur le site internet de la Société dans la rubrique « Informations investisseurs » et au siège social de la Société.

Ces documents pourront également être transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées (14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9).

Comme indiqué dans les précédents communiqués, ACHETER-LOUER.FR devrait être en mesure au plus tard le 30 Juin 2017 d'informer le marché qu'elle finalise son nouveau plan stratégique et étudie plusieurs options, dont le rapprochement avec un partenaire financier et/ou stratégique pour accélérer son développement au cours des prochaines années.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d ' annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu ' une gamme complète d ' applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier

Campagnes e-mailing BtoC et BtoB

Contacts Acheter-Louer.fr : +33(0)1-60-92-96-00,investisseurs@acheter-louer.fr

