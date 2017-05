Inauguration de logements abordables à Moncton







MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 29 mai 2017) - Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont investi 2 millions de dollars dans la construction d'un ensemble de logements abordables dans la région de Moncton. L'ensemble YW Centre des femmes et des enfants Jean E. S. Irving compte 15 logements destinés à des familles à faible revenu et l'établissement offre également divers programmes et services visant les femmes et leurs enfants. Le financement a été rendu possible grâce à l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que Stephen Horsman, ministre des Familles et des Enfants, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

L'ensemble de 15 logements a bénéficié d'un investissement de 2 millions de dollars dans le cadre de l'Entente Canada-Nouveau-Brunswick concernant l'Investissement dans le logement abordable.





L'ensemble est situé dans un emplacement central au 135, rue Kendra, à Moncton, et a été construit par le YWCA Moncton.





L'établissement offrira divers programmes et services, notamment une garderie agréée, un centre de formation et de leadership pour femmes, une aile de logements destinés à de jeunes femmes, un centre de responsabilisation pour les jeunes, un centre de santé et de bien-être et une cuisine destinée à la formation.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici même, au Nouveau-Brunswick, et partout au Canada afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts concertés de nos partenaires, nous pouvons tendre une main secourable aux personnes dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons à la prospérité économique et au bien-être de toute la collectivité. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe

« Le complexe de 15 logements et d'autres services importants contribueront à améliorer la vie des mères et de leurs enfants pendant des générations. Investir dans le logement abordable fait partie intégrante de l'engagement de notre gouvernement de faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. Je remercie tous les partenaires du projet. En travaillant ensemble, nous continuons à améliorer la vie de tous les Néo-Brunswickois. »

- Stephen Horsman, ministre des Familles et des Enfants

Liens connexes :

Restez branché :

