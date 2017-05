Le ministère de la Sécurité publique présente ses nouveaux véhicules cellulaires

QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que Le Géant Motorisé inc. a plaidé coupable, le 22 mars 2017, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise a été...

QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des conducteurs de 60 ans et plus sont recherchés pour participer à un projet de recherche portant sur le développement d'un système d'assistance sensible au contexte pour les conducteurs vieillissants....