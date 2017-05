Soins médico-esthétiques : l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec réaffirme sa position







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Considérant l'émergence et la croissance rapide des nouvelles pratiques en matière de soins médico-esthétiques, l'OIIQ appelle à la prudence dans ce dossier. C'est pourquoi l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) réaffirme sa position quant à la décision du Collège des médecins du Québec (CMQ) de mettre fin aux ordonnances collectives en matière d'injections à des fins esthétiques.

« Dans sa posture d'ordre professionnel chargé de veiller à la protection du public, l'OIIQ a relayé dans sa propre infolettre (InfOIIQ) le contenu de celle du CMQ datée du 5 avril 2017, dans laquelle celui-ci annonçait sa décision de mettre fin aux ordonnances collectives autorisant les infirmières à réaliser des injections à des fins esthétiques. Nos ordres respectifs ont convenu que la priorité était de s'assurer de la qualité et de la sécurité des soins et services dispensés », affirme Joël Brodeur, directeur de la Direction Développement et soutien professionnel de l'OIIQ.

Pour ce faire, les deux ordres professionnels poursuivront leur collaboration afin de déterminer ensemble les conditions requises à une dispensation de soins sécuritaires et de qualité dans l'offre de soins médico-esthétiques.

Rappelons que depuis le 1er mai dernier, toute personne qui souhaite recevoir des injections à des fins esthétiques doit obligatoirement faire l'objet d'une évaluation médicale préalable afin que le médecin établisse un plan de traitement individualisé. Ce plan de traitement pourra être effectué par le médecin lui-même ou faire l'objet d'une ordonnance individuelle délivrée, notamment à une infirmière, avec référence à un protocole, le cas échéant. De plus, un médecin responsable doit être identifié pour toute clinique offrant des soins médico-esthétiques afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dispensés.

