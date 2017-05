Invitation aux medias - L'OPQ, l'A.P.E.S., l'AQPP et la Faculté de pharmacie de l'Université Laval convient les représentants des médias à l'Événement des pharmaciens 2017







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), en partenariat avec la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, invitent les représentants des médias à assister à l'Événement des pharmaciens 2017 qui se tiendra les 1er et 2 juin prochain au Centre des congrès de Québec.

Plus de 400 pharmaciens sont attendus à cet événement qui leur donnera l'occasion de se réunir et d'échanger au sujet des réalités de la pratique pharmaceutique dans toute sa diversité à l'occasion du 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert, le premier apothicaire en Amérique du Nord.

Crise des opioïdes et déprescription

De nombreuses conférences sont prévues, mais deux volets majeurs constitueront le coeur de l'Événement des pharmaciens. Le premier concerne la crise des opioïdes. Ce sujet sera le point central d'une grande plénière bilingue, organisée en collaboration avec l'Association des pharmaciens du Canada, et disponible également par webdiffusion en direct à l'adresse suivante : http://www.pharmacists.ca/congres-des-pharmaciens-du-canada/programme/?lang=fr

Le second volet concerne la déprescription. En plus d'une foire sur le sujet, une conférence et un atelier regrouperont des experts de cette question.

Les représentants de l'Ordre et des associations seront disponibles pour des entrevues individuelles. Les médias sont invités à confirmer leur présence auprès de Julie Villeneuve, directrice des communications à l'Ordre des pharmaciens du Québec au 514 284-9515, poste 310, ou par courriel à jvilleneuve@opq.org.

AIDE-MÉMOIRE



Dates : 1er et 2 juin 2017



Lieu : Centre des congrès de Québec

900, avenue Honoré-Mercier Québec



Pour consulter le programme : pharmaciens2017.com

