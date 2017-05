Allocution au Cercle canadien de Montréal - Guy Cormier plaide pour un développement économique responsable, durable et humain







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - « Le capitalisme à outrance nous a montré ses limites. La recherche du profit à court terme nous entraîne dans une fuite en avant insoutenable sur une longue période. » C'est ce qu'a déclaré, aujourd'hui, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, dans le cadre de son allocution au Cercle canadien de Montréal.

« Si nous continuons sur le même rythme qu'au cours des 30 dernières années, nous aurons, à brève échéance, encore plus d'inégalités dans notre monde, encore plus d'insatisfactions dans les populations et une planète en bien mauvais état », estime M. Cormier.

Selon lui, une croissance équilibrée doit reposer sur plus de points d'appui, comme sur des investissements dans la propriété intellectuelle, sur la réduction des inégalités et du décrochage scolaire ou encore sur des mesures assurant une meilleure qualité de l'air et des efforts en matière de gestion de l'eau.

L'économie et la société, ça fait partie d'un tout, croit Guy Cormier. « Et si nous, les gens d'affaires, nous les financiers, on ne s'occupe pas aussi du 'social', si on ne s'occupe pas aussi des personnes, ce qui va moins bien aujourd'hui ira encore plus mal demain. »

Voilà pourquoi il s'est dit convaincu que la réalisation de cette tâche repose sur l'engagement des gens d'affaires. « Votre engagement comme chefs d'entreprise, pourra contribuer à faire une grande différence. Le monde de demain, celui que nos enfants et que nos petits-enfants habiteront, sera celui que nous aurons construit pour eux. Et pour ce faire, il vaut la peine de joindre nos forces. »

Un rôle socio-économique enrichi pour nos entreprises

Guy Cormier croit que la viabilité de notre système économique repose sur un rôle socio-économique enrichi pour nos entreprises et il s'estime, du même souffle, privilégié d'être le président d'un groupe financier coopératif tel que Desjardins.

Il a en d'ailleurs profité pour énumérer une série de contributions que Desjardins apporte à la société, que ce soit par sa présence dans toutes les régions, le rôle de la Fondation Desjardins dans la lutte au décrochage scolaire, les programmes de finance solidaire, les investissements dans les énergies renouvelables ou encore le rôle de Développement international Desjardins dans les pays en développement.

« Nous sommes fiers de toutes ces contributions, rattachées à notre mission de groupe financier coopératif. Des contributions récurrentes qui ont souvent un effet de levier. Des contributions qui nous aident, collectivement, à asseoir notre développement économique sur une société plus égalitaire, plus inclusive, plus respectueuse de l'environnement », a-t-il ajouté.

