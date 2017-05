Marche de l'espoir 2017 : 3 000 marcheurs unis pour stopper la SP!







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Hier, la Société canadienne de la sclérose en plaques organisait la 23e Marche de l'espoir, présentée par Sanofi Genzyme. Encore une fois cette année, l'événement s'est avéré un franc succès grâce aux efforts des participants et de tous les donateurs. Depuis ses débuts, la Marche de l'espoir a permis d'amasser plus de 18 000 000 $. Ces fonds contribuent grandement au financement de la recherche sur la sclérose en plaques (SP) et les services offerts aux personnes du Québec touchées par cette maladie.

Événement phare de la Société canadienne de la sclérose en plaques

La Marche de l'espoir est l'un des événements de collecte de fonds les plus importants de la Division du Québec de la Société canadienne de la SP. Cet événement festif s'est tenu dans 16 villes du Québec et a accueilli plus de 3 000 personnes, qui s'étaient mobilisées dans le but de manifester leur soutien aux 20 000 familles de la province touchées par la SP. « La Marche de l'espoir est un des événements de la Société de la SP les plus rassembleurs, et, année après année, il est très inspirant de voir tous ces gens marcher avec un seul objectif : celui de stopper la SP! », explique Louis Adam, directeur général de la Division du Québec de la Société de la SP.

Debbie Lynch-White, une porte-parole en or

De retour pour une quatrième année consécutive à titre de porte-parole provinciale de l'événement, la comédienne Debbie Lynch-White s'était jointe aux participants de la Marche de l'espoir de Montréal. « Mon père a vécu avec la SP pendant plus de dix ans. Au départ, c'est pour lui que j'ai décidé de m'impliquer auprès de la Société de la SP et de prendre part à la Marche de l'espoir. Quatre ans plus tard, je marche en sa mémoire et pour toutes les personnes qui vivent avec la SP. J'ai la conviction que les efforts investis en recherche aujourd'hui nous mèneront vers un avenir sans SP, et c'est cet espoir qui me motive! »

De fidèles partenaires

La Société de la SP tient à remercier ses généreux partenaires provinciaux, sans qui l'événement n'aurait pu connaître une telle réussite : Sanofi Genzyme et Adrien Gagnon.

Le succès de cet événement est étroitement lié à l'implication des participants et des bénévoles ainsi qu'à l'appui de ses collaborateurs. « La Marche de l'espoir ne serait pas ce qu'elle est si nous ne pouvions pas compter sur le soutien inestimable de nos précieux collaborateurs tels que Sanofi Genzyme, partenaire présentateur de l'événement », souligne Louis Adam.

À propos de la sclérose en plaques

Le Canada affiche le plus haut taux de sclérose en plaques du monde. La SP est une maladie chronique souvent invalidante du système nerveux central, qui comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Il s'agit de l'une des affections neurologiques les plus répandues parmi les jeunes adultes du Canada. Elle est diagnostiquée le plus souvent chez des personnes de 15 à 40 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société canadienne de la SP offre des services aux personnes atteintes de SP et à leur famille et subventionne la recherche dont l'objectif est de trouver la cause et le remède de cette maladie. Rendez-vous à scleroseenplaques.ca pour faire un don ou pour obtenir de plus amples renseignements.

SOURCE Société canadienne de la sclérose en plaques

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 13:10 et diffusé par :