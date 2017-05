Fête nationale du Québec à Montréal - La Coop fédérée s'associe fièrement aux festivités pour une 2e année







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est lors du lancement de la programmation des célébrations de la Fête nationale du Québec à Montréal, qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui au Monument-National, que La Coop fédérée, fleuron de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois, a annoncé qu'elle portera fièrement l'étendard de la Fête nationale du Québec à Montréal pour une 2e année consécutive, puisqu'elle agira de nouveau à titre de partenaire co-présentateur de la Fête. La Coop fédérée sera au coeur du Quartier des spectacles le 23 juin et au Défilé rue St-Denis le 24 juin.

Un partenariat ancré dans les valeurs de La Coop fédérée

La Coop fédérée est la première coopérative agroalimentaire au Québec, la 2e au Canada et la 24e au monde. L'histoire de La Coop fédérée, c'est aussi l'histoire presque centenaire de milliers de Québécois qui ont d'abord décidé d'unir leurs forces afin de créer une économie solidaire tout en contribuant à nourrir le Québec et le monde. « Pour nous, ces célébrations des 23 et 24 juin, sont sources de fierté et de gratitude ; c'est une occasion de rappeler à nos concitoyens que de milliers de femmes et d'hommes se lèvent aux aurores tous les jours, pour cultiver la terre et leur assurer une sécurité alimentaire, ce qu'ils réussissent à faire bon temps mauvais temps. », a déclaré le président de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais.

L'agriculture est une activité économique importante au Québec, mais elle est avant tout une activité profondément humaine. « Nous devons mesurer nos chances d'être et de vivre dans cette partie du monde sécuritaire, avec sa nature abondante et généreuse que nous devons protéger pour les prochaines générations. », de conclure M. Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 90 000 membres regroupés dans près de 70 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 12 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,3 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte près de 18 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,2 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions: Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo et Lafleur), la Division agricole (sous les bannières La Coop et Elite) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone et Potvin & Bouchard). Pour en savoir plus, visitez le www.lacoop.coop. Compte Twitter : twitter.com/LaCoop_federee.

SOURCE La Coop fédérée

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 13:00 et diffusé par :