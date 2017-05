Lancement des consultations sur Une politique alimentaire pour le Canada afin de connaître les préoccupations alimentaires des Canadiens







Le gouvernement du Canada mène un sondage en ligne pour appuyer l'élaboration d'une politique alimentaire

TORONTO, le 29 mai 2017 /CNW/ - Les aliments sont importants. Les Canadiens font chaque jour des choix alimentaires qui ont une incidence directe sur leur santé, leur environnement et leurs communautés. Le gouvernement du Canada s'engage à offrir une plus grande quantité d'aliments abordables, salubres et sains aux consommateurs canadiens tout en protégeant l'environnement.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Lawrence MacAulay a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada lance des consultations pour appuyer la préparation d'Une politique alimentaire pour le Canada. Un sondage en ligne est en cours au www.canada.ca/politique-alimentaire. Nous invitons les Canadiens à nous faire part de leurs commentaires afin de nous aider à façonner une politique alimentaire qui portera sur l'ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation. Les Canadiens peuvent donner leur point de vue sur quatre grands thèmes :

Améliorer l'accès à des aliments abordables;

Améliorer la salubrité des aliments et la santé;

Préserver la qualité des sols, de l'eau et de l'air;

Produire une plus grande quantité d'aliments de qualité supérieure.

Cette politique sera la première en son genre pour le gouvernement du Canada. Elle représente un nouveau volet du mandat du gouvernement qui consiste à adopter une approche globale axée sur la collaboration pour aborder les questions liées à l'alimentation au Canada.

Les consultations en ligne sont la première activité de mobilisation que le gouvernement prévoit tenir auprès d'un large éventail de participants pour appuyer l'élaboration d'une politique alimentaire. Les commentaires reçus pendant les consultations donneront au gouvernement fédéral une meilleure idée des priorités des Canadiens pour ce qui est des questions liées à l'alimentation. Les résultats étayeront les principaux éléments d'une politique alimentaire, notamment une vision à long terme et les mesures à prendre à court terme.

Citation

« Les aliments jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être des Canadiens, tout en ayant une incidence directe sur notre environnement, notre économie et nos communautés. L'élaboration de cette politique alimentaire est l'occasion idéale pour les Canadiens de dire au gouvernement comment il peut tirer parti des possibilités et relever les défis du système alimentaire. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

Une politique alimentaire se veut une façon d'aborder les enjeux liés à la production, à la transformation, à la distribution et à la consommation des aliments.

En plus des consultations en ligne, le gouvernement du Canada tiendra de vastes consultations pendant les événements qui se dérouleront au cours des prochains mois.

tiendra de vastes consultations pendant les événements qui se dérouleront au cours des prochains mois. Un large éventail d'intervenants seront invités à assister au Sommet sur Une politique alimentaire pour le Canada qui se tiendra à Ottawa les 22 et 23 juin 2017. Le Sommet se veut un forum où les intervenants, les experts et les principaux décideurs peuvent échanger sur la préparation d'Une politique alimentaire pour le Canada .

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 12:19 et diffusé par :