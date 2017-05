Inauguration de logements abordables à Prince Albert







PRINCE ALBERT, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 29 mai 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que la River Bank Development Corporation (RBDC), ont inauguré quatre maisons individuelles avec services de soutien destinées à des familles nombreuses qui reçoivent de l'aide en période de crise ou pour l'apprentissage de l'autonomie à Prince Albert.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Faits en bref :

- Les logements ont été créés grâce à l'acquisition et à la rénovation de quatre maisons individuelles. La taille moyenne de ces maisons est de 1 588 pieds carrés (147,5 mètres carrés) sur deux étages. Les travaux de rénovation effectués incluent l'aménagement d'une ou de deux chambres au sous-sol.

- Ces maisons sont situées au 362, MacArthur Drive, au 1911, 13th Street West, au 1982, 14th Street West et au 1859, 15th Street West, à Prince Albert.

- Par l'entremise de la SCHL et de la SHC, les gouvernements fédéral et provincial ont versé ensemble une contribution de 440 000 $ pour ces logements en vertu de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable (2014-2019).

- RBDC est un organisme sans but lucratif actif à Prince Albert depuis 1998, dont le mandat est de favoriser le développement social et économique des personnes à faible revenu de Prince Albert.

Citations :

« Grâce aux contributions du gouvernement du Canada, ces maisons profiteront à quatre familles dans le besoin nécessitant un logement abordable et d'importants services de soutien. Notre gouvernement est déterminé à aider les gens de la Saskatchewan à avoir accès à un logement abordable et nous continuerons de travailler avec des partenaires comme la River Bank Development Corporation à fournir de l'aide aux familles dans le besoin. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Notre gouvernement est fier de travailler avec le gouvernement du Canada et la River Bank Development Corporation afin d'offrir des maisons avec les services de soutien nécessaires à quatre familles d'ici dans le besoin. Ces familles connaissent ce sentiment de sécurité de savoir qu'elles ont un endroit sûr où vivre qui répondra à leurs besoins fondamentaux en vue de se construire un avenir meilleur. »

- L'honorable Joe Hargrave, ministre responsable de la Crown Investments Corporation et député provincial de Prince Albert Carlton

« Au nom de la River Bank Development Corporation, je tiens à remercier les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan de leur appui dans la réalisation de ce projet qui permettra d'améliorer nos collectivités et le sort de nos familles.

- Brian Howell, directeur général de la River Bank Development Corporation

Liens connexes :

- La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, elle contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642, visitez le www.schl.ca ou suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

- En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 750 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 15 500 logements dans l'ensemble de la province.

