Le gouvernement du Québec contribue au succès du Festival Classica

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'être partenaire du Festival Classica qui se tient du 26 mai au 4 juin à Saint-Lambert et ailleurs dans la région métropolitaine. Le ministre des Affaires municipales et de...

Le soutien à Travel Gay Canada renforcera la réputation du Canada comme l'un des pays les plus accueillants pour les personnes LGBTQ2 OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite...

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Mme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro, ainsi que MM. Yvan Gauthier, président-directeur général de la...

OTTAWA, le 28 mai 2017 /CNW/ - Pour souligner la Semaine du tourisme, la Leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, fera une annonce concernant le soutien offert...