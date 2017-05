Conduite des personnes de 60 ans et plus - Participants recherchés







QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des conducteurs de 60 ans et plus sont recherchés pour participer à un projet de recherche portant sur le développement d'un système d'assistance sensible au contexte pour les conducteurs vieillissants.

L'expérience, qui se déroulera entre le 1er et le 15 juin 2017, consiste à conduire une Nissan Versa instrumentée sur l'autoroute 40 entre Repentigny et Lanoraie. La durée totale sera approximativement de 2 h 30 (conduite pendant 30-40 minutes et questionnaires avant et après la conduite).

Pour s'inscrire, les participants doivent :

Détenir un permis de conduire valide

Avoir une expérience de conduite supérieure à 20 ans

Conduire chaque semaine

Être en bonne santé (exempt d'un handicap pouvant gêner la conduite)

Chaque participant recevra une compensation financière de 30 $.

Ce projet de recherche est réalisé par Perrine Ruer, étudiante au doctorat en informatique cognitive à l'Université TÉLUQ, assistante de recherche au Laboratoire en informatique cognitive et environnements de formation (LICEF) et représentante étudiante du comité exécutif du Réseau de recherche en sécurité routière. Cette étudiante est également boursière de la Fondation CAA et du programme MITACS Accélération pour l'année 2016-2017.

Cette étude détient un certificat d'éthique et se déroule selon les normes et obligations du comité d'éthique de la recherche de l'Université TÉLUQ.

Pour en savoir plus ou pour soumettre votre candidature :

Perrine Ruer

514 843-2015, poste 2091

perrine.ruer@teluq.ca

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

