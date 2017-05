La cession du Bâtiment 7 enfin conclue







« Avec le Bâtiment 7, le redéveloppement des terrains du CN devient un projet exemplaire »

Benoit Dorais

MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au terme de dix ans d'efforts de la communauté de Pointe-Saint-Charles, le Bâtiment 7 a enfin été cédé par le Groupe Mach au collectif 7 à nous, le 28 avril dernier. « C'est un grand moment pour tous ceux qui ont cru dans ce projet communautaire et s'y sont investis. Avec le Bâtiment 7, le redéveloppement des terrains du CN, qui allie culture, vie communautaire et services de proximité, devient exemplaire et à l'image de ce que nous voulons comme quartier. Je suis convaincu que cet équipement collectif est voué à devenir un moteur de développement à la fois économique, social et culturel pour le quartier, et plus largement pour le Sud-Ouest et Montréal », s'est réjoui le maire du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération, Benoit Dorais, lors du 5 à 7 organisé le 26 mai pour célébrer l'événement.

« Le milieu s'est pris en main et s'est mobilisé durant de nombreuses années pour que ce projet corresponde vraiment aux attentes de la population. Voilà une belle victoire citoyenne! Je tiens à saluer la persévérance des membres du collectif 7 à nous. Elle est à l'image des gens de Pointe-Saint-Charles, revendicateurs et organisés », a ajouté le maire Dorais.

L'Arrondissement est venu en renfort au regroupement et a mené plusieurs négociations. « Je suis heureux d'avoir notamment pu obtenir du Groupe Mach qu'il octroie un million de dollars à 7 à nous pour la rénovation du bâtiment, un des morceaux de l'imposant montage financier du projet », a dit Benoit Dorais.

L'ouverture du Bâtiment 7, situé à l'angle des rues Le Ber et Sainte-Madeleine, est prévue pour 2018. L'endroit accueillera notamment un ambitieux projet d'agriculture urbaine, une microbrasserie, des ateliers d'artistes, un CPE, un magasin d'alimentation autogéré et des services de santé.

La requalification des terrains du CN, faisant quelque 3,5 millions de pieds carrés, a elle aussi été menée de façon exemplaire. Elle a fait l'objet d'une consultation citoyenne et de deux consultations formelles menées par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) : l'une en amont sur la planification et l'autre sur le projet d'accord de développement entre la Ville de Montréal et Les Cours Pointe-Saint-Charles qui a été adopté à l'automne 2012.

Ainsi, la partie nord du site accueillera le centre d'entretien de l'Agence métropolitaine de transport (ATM), la partie centrale constituera un pôle industriel et commercial tandis que la partie sud accueillera 825 nouveaux logements, conformément à la Stratégie d'inclusion du logement abordable dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal et du Plan d'action en matière d'inclusion de logements abordables dans les projets résidentiels du Sud-Ouest.

« À terme, le secteur attirera de nouveaux résidents, de nouvelles familles, et générera un potentiel de centaines d'emplois. Des parcs seront aménagés et des mesures seront mises en oeuvre pour encourager l'utilisation des transports collectifs et actifs. La présence du Bâtiment 7 est un élément important qui permettra de renforcer la vitalité de ce secteur avec la création d'un milieu mixte et agréable », a conclu la maire Dorais.

Pour plus d'information, il est possible de consulter le site Internet de l'Arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 11:42 et diffusé par :