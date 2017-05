L'AVION a participé à l'exposition internationale du voyage de luxe en Irlande







DUBLIN, Irlande, 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- L'exposition du secteur de renommée internationale, Connections Luxury, s'est déroulée à Dublin, en Irlande au mois de mai. Étant la seule institution chinoise de lutte contre le vieillissement (anti-âge) invitée, L'AVION a assisté à l'exposition.

Connections est un organisateur bien connu d'événements internationaux qui se concentre sur les voyages de luxe, le secteur de la santé et le secteur des congrès. En outre, Connections Luxury a pour mission d'offrir aux dirigeants de l'industrie du voyage de luxe l'occasion de se rassembler pour les négociations commerciales et de discuter les tendances de l'industrie et les difficultés de commercialisation en même temps.

Pour chaque événement à Connections, 80 délégués au maximum peuvent être invités, dont ordinairement de 30 à 40 fournisseurs et sponsors de l'industrie du voyage de luxe. Les fournisseurs participants sont les plus grandes sociétés mondiales du voyage de luxe dans les domaines, tels que l'hôtellerie, l'aviation, les bateaux de plaisance, les aéronefs privés, les voyages à destination personnalisée, etc.

En outre, de 30 à 40 premiers acheteurs étaient également présents à cette exposition. Pour obtenir une invitation, ils doivent subir des recherches rigoureuses, y compris une recommandation des acheteurs et fournisseurs actuels qui représentent le marché du voyage de luxe en phase d'émergence le plus important. Cette fois-ci, l'exposition de Connections Luxury s'est tenue en Europe et la moitié des représentants acheteurs provenaient d'Europe.

En tant que leader de l'industrie sur le marché chinois, L'AVION a été invitée cette année à participer à l'exposition du voyage de luxe en Irlande. L'AVION s'est déjà spécialisée dans l'industrie anti-âge depuis 11 ans et elle est devenue un important pont qui relie les clients haut de gamme de la Chine et les ressources de voyages de luxe mondiales. Les représentants fournisseurs ont également présenté leur reconnaissance quant à l'insistance de L'AVION à offrir aux clients la meilleure expérience de séjours anti-âge outre-mer, tout en exprimant leur appréciation.

Lors de la communication avec L'AVION, Micaela Giacobbe, la fondatrice et la directrice commerciale de Connections, a exprimé que de nos jours, plus de clients chinois accordent une attention aux voyages de luxe outre-mer, et les fournisseurs de voyages de luxe en Europe et dans d'autres endroits font des efforts pour répondre aux besoins des clients chinois. Micaela est très optimiste à ce sujet, « le plus fréquemment les fournisseurs sont en relation avec les clients chinois, le plus de possibilités ils auront à rechercher les services les mieux adaptés pour eux ».

En ce qui concerne les efforts que fait L'AVION, Micaela a exprimé que c'est toujours un défi d'établir un lien entre deux groupes différents et L'AVION détient la position de pionnier et de leader en raison de son courage à tracer de nouvelles voies. « Connections est disposé à coopérer avec L'AVION afin d'offrir plus de possibilités », Micaela a indiqué.

