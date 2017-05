Québec solidaire donne son appui à la motion du Bloc québécois sur la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député de Mercier, Amir Khadir, salue au nom de Québec solidaire l'initiative du Bloc québécois, qui a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes une motion demandant au gouvernement Trudeau de reconnaître la Palestine comme un État indépendant.

« Il faut que le gouvernement Trudeau s'active un peu plus sur cette question ! Des centaines de milliers de citoyens et des dizaines d'organisations sociales du Québec et du Canada s'attendent à ce que le Canada s'engage activement afin que la Palestine soit reconnue comme un État indépendant. La motion du BQ reflète bien cette demande. Mais le Québec aussi soit faire pression sur le gouvernement fédéral. Après son voyage des derniers jours en Israël, Philippe Couillard a le devoir moral d'emboîter le pas et de faire pression dans le même sens », a déclaré le député.

Amir Khadir rappelle que 2017 correspond au 50ème anniversaire de l'occupation militaire de la Palestine par Israël et de la colonisation illégale du territoire palestinien. « Dans ce contexte hautement symbolique, vouloir tisser des liens commerciaux avec Israël s'accompagne obligatoirement de lourdes responsabilités, notamment celle de ne pas fermer les yeux sur les violations quotidiennes des droits des Palestiniens et de sensibiliser les autorités israéliennes », souligne-t-il.

« Je demande formellement au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, de s'entretenir avec son homologue fédéral afin que le Canada respecte la position officielle canadienne, qui appuie la création d'un État palestinien viable, indépendant et démocratique. Malgré cette position, les gouvernements canadiens des dernières décennies, conservateur ou libéral, n'ont cessé de défendre sans nuance Israël qui bloque toute possibilité pour les palestiniens de constituer l'État qui leur revient selon le droit international », termine M. Khadir.

