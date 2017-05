Le Détachement d'Ottawa de la GRC procède à l'extradition d'un individu de la République dominicaine







OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - Le samedi 27 mai 2017, Matthew Bruce MEDINA, un citoyen canadien vivant en République dominicaine, a été extradé au Canada en raison d'accusations liées à la drogue.

Matthew Bruce MEDINA (51 ans), aussi connu sous le nom de Matthew Bruce MAYNARD, a fait l'objet de plusieurs enquêtes policières partout au Canada. À l'automne 2013, M. MEDINA était le principal suspect dans une enquête liée aux drogues menée par l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé de la Colombie-Britannique (UMECO-CB). Il a ensuite fui le Canada. En 2015, une enquête sur une affaire de drogue menée par la GRC a confirmé que M. MEDINA vivait en République dominicaine. L'UMECO-CB, la GRC et la Police provinciale de l'Ontario cherchaient activement à arrêter M. MEDINA sur les territoires de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Il était reconnu que M. MEDINA obtenait et utilisait plusieurs noms d'emprunt.

Une notice rouge d'Interpol a été émise en mai 2016 à la demande du Détachement d'Ottawa de la GRC et du Service des poursuites pénales du Canada. L'UMECO-CB, la Police provinciale de l'Ontario et la GRC ont lancé des mandats d'arrestation visant M. MEDINA dans tout le Canada en raison de plusieurs infractions en matière de drogue et de multiples chefs d'accusation liés à des infractions prévues au Code criminel du Canada. M. MEDINA a été arrêté en avril 2016 en République dominicaine, où il était détenu. Cette arrestation a été menée en collaboration avec les autorités de la République dominicaine.

