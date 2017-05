7 agences d'aide humanitaire, ensemble pour combattre la famine







OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - La Coalition Humanitaire et ses sept organismes membres saluent la décision du gouvernement du Canada de verser une contribution équivalente aux dons des Canadiennes et Canadiens dans un Fonds de secours contre la famine visant à soutenir les efforts humanitaires vis-à-vis de la crise alimentaire qui affecte plus de 20 millions de personnes.

20 millions d'enfants, femmes et familles au Soudan du Sud, au Yémen, en Somalie, au Nigéria, en Éthiopie et le Ouganda souffrent et ont besoin d'une aide humanitaire pressante.

Nous membres sont sur le terrain, apportant de l'aide humanitaire. Et avec l'aide de tous les Canadiennes et Canadiens, nous pouvons sauver des vies.

La Coalition Humanitaire encourage les Canadiennes et Canadiens à agir et à faire un don à notre campagne conjointe de collecte de fonds « Ensemble, mettons fin à la famine ». Tout au long du mois à venir, le gouvernement du Canada égalisera l'ensemble des dons par l'entremise du Fonds de secours contre la famine.

La résilience bien connue des populations vivant des cycles de sécheresse réguliers - ou qui survivent en dépit des conditions difficiles que génèrent les conflits - a été poussée dans ses derniers retranchements. Sans aide, elles ne survivront pas. Car, ensemble, nous pouvons sauver plus de vies.

CITATION

Martha Nyandit, 42 ans, mère de six enfants, a dû fuir sa maison du Soudan du Sud.

«?Je me sens parfois si faible que j'ai peur de ne pas avoir assez de lait pour nourrir mon bébé. Parfois, je sens que je vais m'écrouler, et quand je suis debout, ma vue s'embrouille.?»

Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

« Plus de 20 millions de femmes, d'hommes et d'enfants risquent d'être touchés par la famine si nous n'agissons pas maintenant. Les Canadiens ont toujours fait preuve d'une grande compassion lors de crises humanitaires. J'encourage tous les Canadiens à donner à un organisme de bienfaisance canadien enregistré de leur choix. Ensemble, nous pouvons contribuer à changer les choses et porter secours aux personnes qui ont besoin d'une aide urgente. »

Richard Morgan, directeur exécutif de la Coalition Humanitaire

«?Nous constatons déjà les effets dévastateurs de la crise. La couverture médiatique restreinte montre les ravages des conflits et de la sécheresse sur des millions de personnes. Nous implorons les médias d'accroître leur couverture de la crise et de nous aider à susciter la générosité des Canadiennes et Canadiens qui peuvent tirer parti du fonds de contrepartie pour donner plus de poids à leur don. Ensemble, nous pouvons sauver plus de vies.?»

Les Canadiennes et Canadiens peuvent faire un don ou en apprendre davantage sur la campagne au www.coalitionhumanitaire.ca

La Coalition Humanitaire est le seul organisme conjoint de collecte de fonds au Canada pour les urgences humanitaires. Ses membres sont Aide à l'enfance, CARE Canada, Secours Islamique Canada, l'Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne (OSLMC), Oxfam Canada, Oxfam-Québec et Plan international Canada. Ils sont collectivement présents dans 150 pays. Ensemble, nous sauvons plus de vies.

SOURCE Coalition Humanitaire

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 11:48 et diffusé par :