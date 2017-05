Développement économique de Charlevoix - Création d'un groupe tactique d'intervention économique dans Charlevoix







QUÉBEC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce la mise sur pied d'un groupe tactique d'intervention économique (GTIE) dans Charlevoix afin d'aider la région dans ses efforts de diversification et de relance économiques. Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation en assurera la coordination, et une première rencontre est prévue aujourd'hui.

Le GTIE sera composé de gens d'affaires ainsi que de représentants du milieu, du bureau de circonscription de la région et de différents ministères et organismes gouvernementaux. Il aura pour mandat, entre autres, d'accélérer le traitement de projets d'investissement et de faciliter l'accompagnement des entreprises.

Citations :

« Par la création de ce groupe tactique, notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir la diversification et l'essor économiques de Charlevoix. Nous mobilisons ainsi les ressources stratégiques de la région et donnons les moyens aux entrepreneurs de réaliser des projets qui créeront de la richesse et des emplois durables. La croissance de l'économie québécoise passe nécessairement par la vigueur de nos régions et la force de nos entrepreneurs, et notre gouvernement travaille en ce sens. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le GTIE se concentrera sur des enjeux majeurs pour la région de Charlevoix, tels que l'adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences de la main-d'oeuvre, le soutien à l'entrepreneuriat et l'attractivité de la région, notamment pour les investisseurs. Il travaillera en complémentarité et en synergie avec les intervenants économiques locaux afin de mettre en commun les forces de chacun au profit de la vigueur de l'économie régionale. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Je suis très fière d'avoir porté la voix des Charlevoisiennes et Charlevoisiens, puis d'avoir convaincu le gouvernement de reconnaître le statut particulier de Charlevoix au sein de la région de la Capitale-Nationale. Cette démarche d'implantation d'un GTIE répond au besoin exprimé depuis mon élection, soit de dynamiser notre économie régionale, notamment par un accompagnement privilégié des entreprises. L'expertise et les outils qui seront mis à leur disposition leur permettront de réaliser des projets structurants pour contribuer à l'essor de la région. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Les municipalités régionales de comté (MRC), intervenantes de première ligne en ce qui a trait au développement économique de leur territoire, sont en mesure de définir des projets à fort potentiel.

Afin de stimuler davantage le développement économique régional, le gouvernement a également créé, en mai 2016, un groupe tactique d'intervention économique dans la MRC de Maria-Chapdelaine, située dans la région du Saguenay-Lac?Saint?Jean, et un autre, le 6 mars 2017, dans la MRC de Pontiac , située en Outaouais.

