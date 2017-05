Le gouverneur général visitera Toronto







OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, sera à Toronto le mercredi 31 mai 2017.

Le gouverneur général prononcera une allocution à la grande finale de la tournée nationale de la série Walrus Talks Conversations sur le Canada : Nous désirons une patrie meilleure.Il assistera aussi au gala de 2017 de l'organisme Parachute et recevra le premier prix de la sécurité Charles Tator de Parachute pour son travail de conscientisation concernant les commotions cérébrales dans le monde du sport.

Vous trouverez ci-après l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

19 h

Série The Walrus Talks Conversations sur le Canada : Nous désirons une patrie meilleure

Dans le cadre de la tournée nationale des Walrus Talks visant à souligner le 150e anniversaire de notre pays et le 50e anniversaire de l'Ordre du Canada, Son Excellence prononcera une allocution lors de la grande finale de la tournée. Les membres de l'Ordre du Canada Margaret Atwood, Geoff Green et Tom Jackson, ainsi que les jeunes leaders Carl Bray, Wendell Adjetey, Syrus Marcus Ware et Gabrielle Moser seront aussi présents. L'évènement sera diffusé en continu en ligne à www.thewalrus.ca/live.

La Fondation Walrus, en partenariat avec l'Ordre du Canada et Canada 150, présente une tournée nationale axée sur l'avenir de notre pays et mettant en vedette 50 membres de l'Ordre du Canada et 50 jeunes leaders. Elle cherche à offrir aux Canadiens des occasions de participer aux activités et de célébrer ensemble tout en contribuant à approfondir la compréhension du Canada, de sa population et de l'identité canadienne. La tournée a commencé à Whitehorse en mars dernier et se termine par cet évènement à Toronto. Pour en savoir plus, visitez www.thewalrus.ca/canada150.

La devise de l'Ordre du Canada, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure), est la source d'inspiration de la tournée. Le 50e anniversaire de l'Ordre sera célébré tout au long de l'année au moyen d'initiatives spéciales et de partenariats. Pour participer aux célébrations, visitez OC50.gg.ca.

The Carlu, 7e étage, 444, rue Yonge

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Blair Elliott, Fondation Walrus, 416?706-5762 (cell.), blair.elliott@thewalrus.ca

19 h 30

Gala de 2017 de l'organisme Parachute

Le gouverneur général participera et prendra la parole au gala de cette année de l'organisme Parachute, activité qui rassemble des membres de la profession médicale, des chefs de file de la collectivité et des artistes du spectacle dans le but mieux sensibiliser la population canadienne à l'importance de la prévention des blessures. Au cours de la soirée, Son Excellence, ainsi que Gordon et Kathleen Stringer, recevront le premier prix de la sécurité Charles Tator de Parachute, en reconnaissance de leur action soutenue et inspirante en tant que promoteurs de la prévention des commotions cérébrales dans le monde du sport.

Parachute est un organisme national à but non lucratif dont la mission est de prévenir les blessures et de sauver des vies. Ses solutions en matière de prévention des blessures et ses initiatives relatives à la mobilisation du savoir, aux politiques publiques et à la sensibilisation sociale visent à protéger les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez www.parachutecanada.org/accueil.

Rebel, 11, rue Polson

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Lorraine Doherty, Parachute, ldoherty@parachutecanada.org, 416-779-3256

