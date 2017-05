MISE-À-JOUR - Avis aux médias - La ministre Chagger fera une annonce sur le tourisme LGBTQ2







OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - Pour souligner la Semaine du tourisme, la Leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, fera une annonce concernant le soutien offert par le gouvernement du Canada au tourisme LGBTQ2. Elle sera accompagnée du député Randy Boissonnault, conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, Colin Sines, directeur administratif de Travel Gay Canada, et Claudia Van Wijk, copropriétaire d'OWL Rafting (rivière des Outaouais).

Date : Le 29 mai 2017



Annonce : (Veuillez noter le déplacement de l'événement en raison de la pluie)



Heure : de 11 h à 11 h 45



Lieu : Colline du Parlement, édifice du Centre, foyer de la Chambre des communes

Suivez la ministre Chagger sur les médias sociaux.

Twitter : @MinduTPE

Instagram : mindutpe

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 11:07 et diffusé par :