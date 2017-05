Résultats du 3ieme trimestre de l'exercice financier 2017 - Ergoresearch annonce les résultats financiers du trimestre terminé le 31 mars 2017







TSX-V: ERG

LAVAL, QC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ergoresearch Ltd (« Ergoresearch » ou « la Société »), basée à Laval et principalement connue sous la bannière Équilibre - annonce aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre terminé le 31 mars 2017. Tous les montants dans le présent document sont en dollars canadiens.

Les produits relativement stables pour le troisième trimestre de l'exercice 2017 totalisent 2 999 912 $ comparativement à 3 001 573 $ pour le troisième trimestre de l'exercice 2016. Le redressement observé au cours des derniers trimestres se poursuit et la Société se positionne avantageusement en fonction de l'évolution du marché.

Le résultat net pour le trimestre terminé le 31 mars 2017 s'élève à (362 654) $ comparativement à (150 112) $ pour le même trimestre l'année dernière. Ce recul du résultat est lié aux frais de démarrage engagés, au cours du trimestre dernier :

Services d'apnée du sommeil dans certaines cliniques Équilibre au Québec

Service d'analyse dynamique du genou

Recrutement et formation de distributeurs hors Québec pour les produits phares Ergoresearch

Ces initiatives permettront d'accroître les revenus, optimiser les espaces locatifs disponibles et positionnent avantageusement Equilibre dans le contexte de la réorganisation des soins au Québec.

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont quant à eux chiffrés à (651 175) $ pour le troisième trimestre de 2017 comparativement à (396 774) $ pour la même période de l'exercice 2016.

Au niveau du bilan, la Société a remboursé en totalité sa dette à long terme et bénéficie toujours d'un équivalent-trésorerie de plus de sept millions de dollars.

Développement et perspectives

Nos priorités actuelles et nos plans de développement comprennent les objectifs suivants :

Fort de notre encaisse et trésorerie, poursuivre l'exploration d'acquisitions ou de partenariat au Québec et partout au Canada .

. Déployer « Equilibre » dans un concept multidisciplinaire et inter disciplinaire selon l'ouverture ou la désignation des super-cliniques au Québec.

Poursuivre la mise en marché de notre plateforme technologique et des produits d'orthèses de spécialité dérivés.

Poursuivre nos investissements en Recherche et Développement (R&D)

À propos d'Ergoresearch

Ergoresearch est une compagnie canadienne qui conçoit et effectue la mise au point de systèmes à la fine pointe de la technologie, destinés au marché orthopédique. La Société qui détient un portefeuille de brevets dans le domaine de l'orthopédie et de la bionique humaine, est un chef de file dans la fabrication d'orthèses de spécialité sur mesure. Notre bannière « Équilibre orthèses et biomécanique » a pour mission de faire bouger le monde. « ÉQUILIBRE », propulsée par les technologies-propriétaires et la compétence de ses professionnels, offre une gamme de produits, de soins et de services dans le but de soulager la douleur, réhabiliter la fonction motrice et optimiser la performance.

Le présent document ne vise pas à encourager l'achat de titres inscrits à la Bourse de croissance TSX. Le Groupe TMX et les membres du même groupe que lui ne cautionnement pas ni ne recommandent le titre dont il est question dans les présentes. Veuillez obtenir l'avis d'un spécialiste pour évaluer des titres précis.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des renseignements qui sont assujettis à des risques matériels et à des incertitudes. De tels énoncés ne représentent pas des faits historiques et sont basés sur les attentes actuelles de la direction. Nous prions le lecteur de noter que ces énoncés sont assujettis à une multitude de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les circonstances futures ou des événements pourraient différer de façon importante de ceux qui sont contenus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, mais ne sont pas limités à ceux qui sont associés à notre capacité à financer nos activités, à la concurrence, à la capacité de négocier et de maintenir en place des alliances avec des partenaires, à l'acceptation par les marchés des produits de la Société, à la solidité de la propriété intellectuelle, au succès de nos programmes de recherche et développement, à la confiance accordée aux sous-traitants et à leur personnel essentiel ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes qui sont énoncés de temps à autre dans les documents que nous déposons auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes et qui sont disponibles à www.sedar.com.

Le lecteur ne devrait pas accorder trop d'importance aux énoncés prospectifs compte tenu que (i) les résultats pourraient s'avérer différents des conclusions, prévisions ou projections contenus dans les énoncés prospectifs; et (ii) certains facteurs importants ou hypothèses dont nous avons tenu compte dans l'élaboration d'une conclusion ou la préparation d'une projection ou d'une prévision pourraient s'avérer inexacts.

Ces énoncés ne sont exacts qu'à la date à laquelle ils sont rédigés, et nous n'assumons aucune obligation à revoir ces énoncés à la suite de tout événement, circonstance ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

La Bourse de croissance du TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Ergoresearch Ltd

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 10:52 et diffusé par :