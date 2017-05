Invitation aux médias - Die-in : les OCASSS demandent l'aide des députéEs pour leur financement







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, 29 mai 2017, des die-in seront organisés dans plusieurs circonscriptions du Québec. Les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASSS) veulent dénoncer la «mort annoncée» de milliers de groupes si rien n'est fait pour augmenter considérablement le financement du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Puisqu'il manque actuellement 355 M$/an au budget du PSOC, le 10 millions de dollars annoncé par le récent budget et l'indexation 0,7% sont plus qu'insuffisants. Les OCASSS demandent l'aide des députÉs afin de soutenir la ministre Lucie Charlebois dans des actions qui éviteront que les OCASSS ne meurent.

Aide-mémoire

Quoi : Die-in des OCASSS Date : Le lundi 29 mai entre 12h et 13h Où : Dans plusieurs circonscriptions du Québec

SOURCE Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 10:44 et diffusé par :