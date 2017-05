Inauguration d'une serre communautaire multifonctionnelle - Une première montréalaise en agriculture urbaine







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Mme Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro, ainsi que MM. Yvan Gauthier, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal, et François Bergeron, directeur de la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, ont inauguré la toute première serre communautaire multifonctionnelle de la métropole, lundi dans un parc Walter-Stewart fraîchement réaménagé.

Cette serre est le maillon visible d'un engagement public, privé et communautaire : le Quartier nourricier de Sainte-Marie, un projet émergent en agriculture urbaine d'une ampleur inégalée en Amérique du Nord. Cet investissement de plus de 1,2M$ comprend, entre autres, la construction de la serre, l'installation de mobilier urbain, les frais de fonctionnement de la serre et du plateau de travail. Le Quartier nourricier est le fruit d'un partenariat financier entre l'arrondissement de Ville-Marie, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, Gaz Métro et la Fondation du Grand Montréal.

« Cette initiative sollicite le vivre ensemble, la création, l'innovation et participe à l'aménagement d'une ville toujours plus inspirante et rassembleuse. En plus d'améliorer la qualité de vie des résidents, cette serre permettra d'améliorer la sécurité alimentaire et d'enrichir la communauté. Avec ce projet phare, Montréal devient un leader nord-américain dans le domaine de l'agriculture urbaine », a déclaré le maire.

Développée et gérée par quatre organismes communautaires - le Carrefour alimentaire Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, Sentier Urbain et la Société écocitoyenne de Montréal -, cette installation municipale d'agriculture urbaine rend non seulement possible la production et la mise en marché hyperlocales de fruits et légumes, mais elle valorise également l'implication citoyenne et l'inclusion sociale.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Quartier nourricier et sa serre communautaire multifonctionnelle. Ce projet inclusif, qui rejoint de nombreux citoyens de tous âges dans leur milieu, favorise la collaboration, l'engagement et le partage », a fait savoir M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal.

La concrétisation de la serre communautaire est un beau témoignage du pouvoir de mobilisation des organismes et des citoyens dans leur communauté. Toujours soucieuse de contribuer au développement du quartier, Gaz Métro est fière d'avoir pu soutenir cette initiative collective prometteuse pour qu'elle prenne son envol en 2017 », a mentionné madame Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro.



Une serre multifonctionnelle dans un Quartier nourricier

Micropousses, aromates, mesclun, légumes racines, des aliments frais sont cultivés dans la serre depuis mars. Ils seront distribués par le Marché solidaire Frontenac, qui est situé à moins de 500 mètres de la serre à l'entrée de la station de métro du même nom.

Plus qu'un lieu de production, la serre est donc aussi un espace d'apprentissage et de partage. Des événements citoyens autour de l'alimentation et de l'agriculture urbaine y sont organisés, des ateliers de formation et des activités pour les élèves des écoles et des groupes communautaires sont offerts. Des jeunes en difficultés y vivent une expérience de travail enrichissante et les citoyens apprennent les rudiments de l'agrobiologie.

« Le Quartier nourricier est une initiative innovatrice qui permettra à la communauté de prendre en charge l'ensemble du cycle de production, de favoriser l'intégration de jeunes marginalisés et de favoriser le sentiment d'appartenance. La Fondation du Grand Montréal félicite les initiateurs de ce grand projet inclusif et est heureuse d'offrir un financement sur trois ans pour sa réalisation», a déclaré M. Gauthier.

« Nous sommes convaincus que c'est grâce à l'innovation, l'audace et la collaboration, que nous aurons le plus d'impact sur la qualité de vie de nos concitoyens, particulièrement les plus démunis. En ce sens, le projet Quartier nourricier est une illustration de cette nouvelle approche », a souligné M. Bergeron, porte-parole des organismes artisans du projet Parmi ces aspects novateurs, on compte la concertation entre les organismes partenaires qui ont apporté leur expertise, tant pour la coordination du projet que pour la réalisation des activités.

Lieu de partage et d'agriculture locale, la serre est aussi... intelligente. De l'ouverture des murs latéraux et du toit à la régulation de la température en passant par les commandes à distance de l'équipement, ce jardin urbain technologique possède un système de gestion de contrôle de climat automatisé.

Un parc tout neuf, un quartier tout beau, un centre-ville plus vert

La construction de la serre s'inscrit plus largement dans les travaux d'agrandissement et de réaménagement du parc Walter-Stewart : déplacement du jardin communautaire Saint-Eusèbe à côté de la serre, réaménagement du terrain de baseball, aménagement d'une piste cyclable et installation de mobilier urbain. Elle s'inscrit aussi dans la revitalisation globale du secteur de la rue Ontario Est et du pôle Frontenac.

Agriculture urbaine, serre communautaire, marché fermier, toit cultivable... plusieurs initiatives locales et durables voient le jour dans Ville-Marie. Parmi les actions en développement durable et de saine alimentation, rappelons que l'arrondissement a accordé une contribution au projet VERTical, un projet d'agriculture urbaine sur le toit du Palais des congrès de Montréal piloté par le Laboratoire sur l'agriculture urbaine.

La production comprend des fraises communes et rares, des aromates et des fleurs comestibles destinés à la commercialisation en circuit ultracourt : autocueillette, vente directe aux restaurants situés dans un rayon de moins de 1 km, vente au service traiteur du Palais des congrès de Montréal.

Fruits de collaborations multiples

Le projet de serre communautaire multifonctionnelle s'inscrit dans le cadre du déploiement du Quartier nourricier, qui bénéficie du soutien de la Ville de Montréal grâce à une aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le cadre de l'Entente Montréal 2025, administrée par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

La mise en oeuvre du projet répond aux priorités du Plan Montréal durable 2016-2020, il est d'ailleurs financé dans le cadre du programme Quartier intégré (QI) avec la collaboration financière des programmes Quartier 21 (cofinancé par la Direction régionale de la santé publique) et Revitalisation urbaine intégrée.

L'arrondissement est fier d'avoir contribué à la création de ce projet porteur qui s'inscrit dans la Stratégie alimentaire de Ville-Marie adoptée en 2016. Cet engagement poursuit notamment l'objectif d'améliorer l'accès aux environnements alimentaires et de favoriser l'acquisition chez les citoyens de compétences alimentaires.

