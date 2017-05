GCL-SI collabore avec Europe Solar Concept pour fournir des modules solaires au marché européen







SUZHOU, Chine, 29 mai 2017 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co. Ltd. (GCL-SI), (bourse de Shenzhen : 002506), une filiale du plus important groupe d'énergie au monde, GCL, est entré dans une relation commerciale avec Europe Solar Concept (ESC), l'un des premiers vendeurs en gros de produits d'énergie solaire en Europe, afin d'offrir aux pays européens des modules solaires de GCL-SI.

À travers ce partenariat, ESC intégrera des modules solaires dans son portefeuille de produits et les distribuera à ses clients. C'est la première fois que GCL-SI a collaboré avec un distributeur européen, et l'accord aidera l'entreprise à apporter davantage de ses produits d'énergie verte aux pays européens et à contribuer à la construction de projets locaux.

ESC est un vendeur en gros de systèmes d'énergie solaire et il offre à ses clients des modules, des onduleurs, des systèmes de stockage, des technologies de mise en place et tous les accessoires demandés pour l'installation de systèmes photovoltaïques.

Jusqu'à présent, GCL-SI a envoyé des modules de 4,2 MW à ESC, qui sont des modules GCL-P6/60 265 W et GCL-P6/60 270 W de GCL-SI. Dans le cadre de la future collaboration, le volume exact dépendra de la demande du marché.

L'accord montre la reconnaissance par ESC de la qualité de production de GCL-SI. « Nous sommes fiers d'être l'un des premiers en Europe à offrir à nos clients des produits de qualité de GCL », a déclaré Christian Laibacher, directeur général d'Europe Solar Concept.

« Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire aussi solide qu'Europe Solar Concept », a déclaré Philipp Matter, président pour l'Europe et directeur général de GCL Systems Integration Technology GmbH. « ESC sera la première étape pour offrir des modules solaires de GCL-SI aux pays européens. Nous espérons travailler ensemble avec l'entreprise, rendre nos produits à disposition de plus de pays et aider les pays européens à construire un futur plus écologique. »

Plus tôt cette année, GCL-SI a lancé sa base de fabrication au Vietnam, où les modules ainsi que les cellules installées, pour les marchés européens et des États-Unis, sont produits.

Du 31 mai au 2 juin, GCL-SI assistera au salon Intersolar Europe sur le stand A1.250 avec ses produits d'énergie solaire, dont le module polycristallin GCL-P6/60, les modules de silicium noir GCL-B6/60 et GCL-B6/60B, des modules monocristallins de technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) GCL-M6/60 et le module bi-verre GCL-P6/72 GW, ainsi qu'un système de stockage d'énergie de génération II.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (bourse de Shenzhen : 002506) (GCL-SI), fait partie du GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI offre des systèmes d'énergie intégrés de pointe et à guichet unique et s'engage à devenir la plus grande entreprise au monde d'énergie solaire.

