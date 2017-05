La ministre Chagger annonce un financement visant à promouvoir le tourisme LGBTQ2 au Canada







Le soutien à Travel Gay Canada renforcera la réputation du Canada comme l'un des pays les plus accueillants pour les personnes LGBTQ2

OTTAWA, le 29 mai 2017 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, a annoncé aujourd'hui un soutien du gouvernement du Canada aux efforts déployés par Travel Gay Canada en vue d'attirer davantage de touristes LGBTQ2 au Canada.

La ministre a fait cette annonce dans le cadre de la Semaine du tourisme. Elle était accompagnée de Colin Sines, directeur général de Travel Gay Canada, de Claudia Van Wijk, copropriétaire d'OWL Rafting on the Ottawa River, du député Randy Boissonnault, conseiller spécial auprès du premier ministre sur les questions LGBTQ2, ainsi que de représentants de la communauté LGBTQ2 et du tourisme à Ottawa.

Grâce à ce soutien, Travel Gay Canada, l'association nationale de l'industrie touristique LGBTQ2 au Canada, offrira un appui et de la formation aux exploitants d'une entreprise touristique canadienne qui souhaitent être encore plus ouverts à la communauté LGBTQ2. Travel Gay Canada représentera le tourisme LGBTQ2, et en fera la promotion, à Rendez-vous Canada et au World Travel Market, à Londres, au Royaume-Uni.

Citations

« Le Canada est déjà l'un des pays les plus accueillants pour les voyageurs LGBTQ2 et nous voulons consolider cette réputation. Je suis fière de travailler avec Travel Gay Canada et avec des entreprises comme OWL Rafting qui éliminent des obstacles et contribuent à ce que tous les gens puissent vivre des expériences et faire des voyages mémorables. »

-- L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

« Le Canada est un ardent défenseur de l'égalité sous toutes ses formes. Cela comprend entre autres de contribuer à ce que les touristes LGBTQ2 se sentent chez eux lorsqu'ils voyagent dans notre pays. Nous continuerons de travailler sans relâche à la promotion et à la défense des droits de la communauté LGBTQ2. »

-- Randy Boissonnault, conseiller spécial sur les questions LGBTQ2

« Ce financement du gouvernement fédéral a permis à Travel Gay Canada de trouver des destinations canadiennes ouvertes à la communauté LGBTQ2 et de les promouvoir sur le marché mondial. C'est avec plaisir que nous collaborons avec des exploitants d'entreprises touristiques, comme OWL Rafting, pour les aider à communiquer avec les touristes LGBT. »

-- Colin Sines, directeur administratif, Travel Gay Canada

« Nous sommes ravis de communiquer avec la communauté LGBTQ2 à titre de membre de Travel Gay Canada. OWL Rafting, une expérience canadienne distinctive, vise à offrir un environnement accueillant et une expérience mémorable à tous ses visiteurs. Nous espérons que ce partenariat nous permettra de faire découvrir le monde de la descente en eaux vives à de nouveaux participants. »

-- Claudia Van Wijk, copropriétaire, OWL Rafting on the Ottawa River

Les faits en bref

La Nouvelle vision du tourisme du Canada comprend un appui à la promotion et à la croissance du tourisme LGBTQ2. Dans le cadre de cette initiative, Travel Gay Canada recevra un financement de 100?000 $ sur deux ans pour faire avancer son travail et promouvoir le Canada dans le monde.

La Semaine du tourisme est une célébration annuelle du tourisme canadien organisée par l'Association de l'industrie touristique du Canada.

Cette année, la Semaine du tourisme se déroule du 28 mai au 3 juin.

Grâce au soutien du gouvernement fédéral, Travel Gay Canada a participé pour la première fois au salon touristique international annuel Rendez-vous Canada, qui se tenait à Calgary cette année. L'organisme y a rehaussé le profil du Canada à titre de destination touristique de choix pour les membres de la communauté LGBTQ2.

