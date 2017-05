Nouveautés printemps-été dans les Jack Saloon : Prends notre menu par les cornes! - Une première campagne publicitaire







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que les Jack Saloon dévoilent leurs nouveautés pour la saison printemps-été. C'est sous le signe de l'union fait la force que les Jack Saloon du Vieux-Québec, du Quartier Dix30 de Brossard, de Trois-Rivières et de Ste-Foy dévoilent leur campagne web, photo ainsi que de nouveaux plats du chef Dave Struggle Boudreau.

Pour la première fois de son histoire, le Jack Saloon a produit une campagne publicitaire pour diffusion sur le web, les réseaux sociaux et les imprimés. L'objectif premier du concept « Prends notre menu par les cornes » est de présenter les trois catégories qui composent le menu élaboré par la brigade cuisine et qui font le succès des Jack Saloon depuis cinq ans: les grillades, la fumaison et les tartares. On présente chacun des étapes de la préparation des plats en accéléré en commençant par la fin, soit l'ultime moment de la dégustation, l'extase et la satisfaction du client. Le tout avec cet esprit de fête qui caractérise une soirée au Jack Saloon.

Le photographe Marc Couture (récipiendaire de prix aux Lion d'Or de Cannes, Clio Health Care et Créa) a, le temps d'un cliché, capté l'essence du Jack Saloon. Il a regroupé les racines tex-mex de la cuisine et le décor inspiré de l'Ouest américain. Sa photo est un clin d'oeil au menu et à la cool attitude d'une virée au Jack Saloon.

Le chef Dave Struggle Boudreau offre de nouvelles créations originales avec des portions originales et in your face! Deux burgers : le Stranbell cheesburger et le Kim Jung burger. Trois tartares : le Thon barbaros; le Saumon D'Ohahu; le Boner tartar. Deux grillades : le Tokyo Tomahawk et le Struggle fait du poulet portugais.

Liens :

https://youtu.be/V8ekZeO0ipk

https://youtu.be/TrYtgOVkMwk

https://youtu.be/mv988quHM8A

Crédits campagne publicitaire:

Concept et direction artistique : Nadège Dionne-Tremblay

Maison de production vidéo et réalisateur : 5scontent et Xavier MC

production vidéo et réalisateur : 5scontent et Xavier MC Photographe : Marc Couture

www.jacksaloon.com

Instagram: jacksaloonofficiel

Facebook: jacksaloonvieuxquebec / jacksaloondix30 / jacksaloontroisrivieres / jacksaloonstefoy

SOURCE Jack Saloon

Communiqué envoyé le 29 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :