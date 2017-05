Investissement de 15,74 millions de dollars dans l'infrastructure de l'Université de Montréal pour favoriser les activités de recherche et l'innovation







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un investissement visant à offrir aux scientifiques des environnements qui leur permettront de réaliser leur plein potentiel et de former la relève dans le secteur des sciences de la santé.

Le gouvernement du Canada investira 15,74 millions de dollars dans l'infrastructure de l'Université de Montréal. Ces fonds permettront à l'établissement de continuer à innover et à former les professionnels de la santé.

Les fonds fédéraux sont octroyés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens d'améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d'en rehausser la viabilité environnementale.

Une partie de ces fonds permettra à l'Université de Montréal de procéder à l'agrandissement du Centre de recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont afin d'accueillir quelque 50 scientifiques spécialisés dans le domaine de la thérapie cellulaire et moléculaire, ainsi que de la médecine régénératrice. Ces investissements serviront également à créer un Centre mondial de formation en santé et en prévention cardiovasculaire, ainsi qu'à agrandir la Clinique de réadaptation cardiaque et prévention secondaire (du Centre ÉPIC) de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

Une somme de 40,82 millions de dollars sera investie dans ces projets :

Le gouvernement du Canada fournira 15,74 millions de dollars;

Au total, près de 1,1 milliard de dollars sera ainsi investi dans les universités et collèges du Québec par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, les établissements d'enseignement supérieur et des donateurs ou organismes privés.

Grâce à ces investissements au Québec, les étudiants, professeurs et chercheurs auront accès à des installations ultramodernes pour effectuer des travaux de recherche parmi les plus avancés au pays. Ils disposeront de locaux bien adaptés à leurs besoins d'apprentissage continu et de perfectionnement. Ils travailleront en étroite collaboration avec leurs partenaires afin de traduire leurs découvertes en produits et en services concrets. Ce faisant, ils se prépareront à occuper des emplois bien rémunérés à valeur ajoutée et à créer ceux de demain. Leurs travaux et leurs découvertes favoriseront l'émergence de la nouvelle génération d'innovateurs.

Citations

« Cet investissement important du gouvernement du Canada est un jalon de plus pour concrétiser la vision du gouvernement qui est de faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne, et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les investissements du gouvernement du Canada dans des projets comme ceux à l'Université de Montréal créeront des emplois de haute qualité bien rémunérés qui aideront la classe moyenne à croître et à prospérer aujourd'hui, tout en stimulant la croissance économique pendant de nombreuses années. Grâce au Fonds d'investissement stratégique, nous renforçons l'assise de notre classe moyenne et nous établissons plus solidement le Canada en tant que chef de file mondial de l'innovation. »

-- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti

« Les innovations issues de notre formidable réseau d'établissements affiliés touchent tous les secteurs de la santé et ont des répercussions positives sur la vie des patients et de leurs familles. Grâce aux nouveaux investissements annoncés aujourd'hui par le gouvernement du Canada, nous pourrons poursuivre cette mission si cruciale. »

-- Le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton

« Grâce à cet investissement majeur du Fonds d'investissement stratégique, l'Institut de Cardiologie de Montréal pourra demeurer à l'avant-garde en médecine cardiovasculaire et jouer son rôle de leader au Québec, au Canada et dans le monde. Cet investissement permettra un rehaussement et une modernisation des infrastructures tant au niveau de la prévention - avec l'agrandissement du Centre ÉPIC - et de l'enseignement - avec la création d'un centre mondial de formation - qu'en recherche - avec la conception d'un environnement amélioré pour la recherche clinique et fondamentale. L'Institut de Cardiologie de Montréal est plus que reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien financier du FIS. »

-- Le président-directeur général de l'Institut de Cardiologie de Montréal, Dr. Denis Roy

Les faits en bref

Le premier ministre du Canada , le très honorable Justin Trudeau , et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains , ont annoncé en décembre 2016 que le gouvernement fédéral fournirait plus de 385 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement au Québec.

, le très honorable , et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable , ont annoncé en décembre 2016 que le gouvernement fédéral fournirait plus de 385 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement au Québec. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard , et la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, ont également annoncé que le gouvernement du Québec investirait plus de 345 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement postsecondaire au Québec.

, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, ont également annoncé que le gouvernement du Québec investirait plus de 345 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement postsecondaire au Québec. L'Université de Montréal a obtenu un financement fédéral de 15,74 millions de dollars au titre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires. Les fonds annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux investissements de 98,71 millions de dollars obtenus du gouvernement fédéral par l'Université et ses établissements affiliés et dont l'octroi avait été annoncé le 16 décembre 2016.

Les investissements ciblés et à court terme faits dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimuleront l'activité économique au pays et permettront aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés, d'être des incubateurs de découvertes, et de collaborer à des projets innovateurs qui aideront les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles et à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à nous assurer que le pays est concurrentiel sur le plan de la recherche, de la commercialisation de nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international.

