Appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence - Québec appuie la réalisation d'un projet de recherche et de développement de plus de 571 000 $ de la Société de recherche et développement minier

VAL?D'OR, QC, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), une aide financière de 134 000 $ à la Société de recherche et développement minier (SOREDEM) pour la réalisation d'un projet de recherche et de développement évalué à plus de 571 000 $.

Le projet vise la mise en place et l'essai, sur une période de deux mois et dans la mine souterraine Beaufor, située à Val?d'Or, d'un prototype d'équipement conçu par l'entreprise Minrail. Ce prototype fait partie d'une nouvelle méthode de minage destinée aux gisements à faible pendage, laquelle sera également testée et validée dans le cadre de ce projet.

Le député d'Abitibi?Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice?première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette.

Citations :

« Ce projet nous confirme, une fois de plus, le grand potentiel de recherche et d'innovation qui anime le secteur minier de la région de l'Abitibi?Témiscamingue. Nous sommes fiers d'en appuyer la réussite et, par le fait même, de renforcer davantage le savoir?faire développé dans notre région, en plus de favoriser l'essor du créneau d'excellence Groupe MISA, mis en place dans le cadre de la démarche ACCORD. »

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord

« Les programmes gouvernementaux comme le PADS génèrent des retombées économiques réelles pour nos régions grâce à leurs effets bénéfiques sur, notamment, la croissance de secteurs clés de notre économie et le développement de technologies novatrices destinées à l'exportation. Nous en avons d'ailleurs un bel exemple aujourd'hui avec la mise en place et l'essai de ce prototype à la mine Beaufor, lequel contribuera au rayonnement de l'expertise et de l'innovation québécoises dans les principaux sites miniers à travers le monde. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région de l'Abitibi?Témiscamingue est reconnue, entre autres, pour l'expertise et le dynamisme de ses organisations actives au sein du secteur minier. D'ailleurs, je salue l'engagement de la SOREDEM et des entreprises partenaires de ce projet, lequel concourra certainement au succès de cette nouvelle méthode de minage prometteuse pour l'avenir de l'industrie. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord?du?Québec

« Notre gouvernement s'est doté d'une vision claire et ambitieuse pour le développement minier durable au Québec. La relance des investissements miniers et la sixième place obtenue par le Québec dans le dernier sondage de l'Institut Fraser démontrent que notre plan fonctionne et que le Québec est plus que jamais dans le peloton de tête des territoires les plus propices à attirer des investisseurs. L'aide financière annoncée aujourd'hui s'inscrit en ligne droite avec notre vision puisque c'est notamment grâce à la recherche et à l'innovation que le Québec pourra continuer de développer son industrie minière et la rendre plus compétitive. »

Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

SOREDEM, un organisme lié à l'Association minière du Québec, exerce des activités de recherche et de développement dans le secteur minier. Ses activités rejoignent les objectifs du créneau d'excellence Groupe MISA, actif dans le secteur minier et mis en place dans le cadre de la démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement). D'ailleurs, l'organisme est responsable de la filière Extraction du roc du Groupe MISA.

Le Groupe MISA, organisme mandaté au développement d'un créneau d'excellence dans le secteur minier en Abitibi-Témiscamingue, est un réseau d'experts en innovation minière. Il travaille, sur une base d'affaires, à l'amélioration d'équipements et à la prestation de services innovateurs afin d'assurer le développement durable et responsable, la vitalité et la pérennité de l'industrie minière québécoise.

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale qui vise à dynamiser l'économie des régions du Québec. Cette démarche s'appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et sur le dynamisme des gens d'affaires en région ainsi que sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec.

est une priorité de l'action gouvernementale qui vise à dynamiser l'économie des régions du Québec. Cette démarche s'appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et sur le dynamisme des gens d'affaires en région ainsi que sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec. Le PADS vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles. Il s'adresse principalement à des organismes tels que les associations sectorielles, les créneaux d'excellence ou les grappes industrielles, lesquels jouent un rôle essentiel en matière de développement économique.

Lien connexe :

