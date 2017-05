Lauréats de la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS : une relève en génie à découvrir







MONTRÉAL, le 29 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les lauréats de la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS ont été dévoilés samedi dernier après une compétition de deux jours où les 36 meilleures équipes du Québec ont mis à l'épreuve leur prototype.

Pour accéder à la finale québécoise, les jeunes, âgés de 12 à 17 ans, se sont démarqués lors d'une finale régionale du Défi génie inventif ÉTS en relevant le défi Fais d'l'air! Ils ont dû concevoir un lance-balles qui peut propulser des balles de tennis sur différentes cibles.

Des prototypes mis à l'épreuve à plusieurs reprises

La finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS s'est articulée autour de plusieurs manches réparties sur trois aires de compétition différentes. Ainsi, les participantes et les participants ont pu mettre leur appareil à l'épreuve à plusieurs reprises. Les meilleures équipes se sont affrontées dans le cadre de la Finale A. Les équipes restantes ont pu disputer une dernière partie à la Finale B.

Les lauréats

Voici les équipes dont les idées novatrices leur ont permis de se démarquer :

PRIX FINALE A - Premier cycle

Les médailles et les bourses du 1er cycle sont remises par ArcelorMittal Produits longs Canada

Médaille d'or

Bourse de 750 $ accompagnée d'un trophée et d'un fanion qui sera envoyé à l'école

Estrie

Civiv2003

Séminaire de Sherbrooke

Xavier Chouinard, William Turcotte, Jérémie Blais et Thierry Lamoureux

Médaille d'argent

Bourse de 500 $

Québec et Chaudière-Appalaches

L'Archimède

Collège des Compagnons

Jérémie Gaudreault et Casimir Dogger

Médaille de bronze

Bourse de 250 $

Québec et Chaudière-Appalaches

Kryptic

Collège des Compagnons

Alexius Laflamme, Thomas Pedneault, Tommy Deschênes et Vincent Roy

PRIX FINALE A - Deuxième cycle

Les médailles et les bourses du 2e cycle sont remises par l'École de technologie supérieure (ÉTS).

Médaille d'or

Bourse de 750 $ accompagnée d'un trophée et d'un fanion qui sera envoyé à l'école

Saguenay - Lac-Saint-Jean

Prototype VI

École secondaire de l'Odyssée / Dominique-Racine

Laurie-Ann Boily et Jacob Boutin

Médaille d'argent

Bourse de 500 $

Québec et Chaudière-Appalaches

Bob

Collège Saint-Charles-Garnier

Philippe Dallaire-Leclerc et Victoire de Dorlodot

Médaille de bronze

Bourse de 250 $

Outaouais

Le miracle

Collège Saint-Alexandre

Félix Prud'homme et Maxime Landry

PRIX FINALE B - Premier cycle

Bourse de 200 $ pour le meilleur pointage - Remise par la firme BBA

Montérégie

ADN

École d'éducation internationale

Louis-Félix Gagnon, Nathan Juneau, Yancheng Li et Anne-Émilie Bell

PRIX FINALE B - Deuxième cycle

Bourse de 200 $ pour le meilleur pointage - Remise par la firme BBA

Est-du-Québec

Les dents de la mer

École secondaire de Rivière-du-Loup

Mathias Thériault

PRIX TOUTES LES FINALES CONFONDUES - 1er cycle

Les prix suivants sont attribués par un jury.

Prix Coup de coeur

Remis par l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec, il s'agit d'une bourse de 250 $.

Outaouais

Raphael

Polyvalente de l'Érablière

Elena Abboud

Prix de l'inventivité

Remis par la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, il s'agit d'une bourse

de 250 $.

Montérégie

ADN

École d'éducation internationale

Louis-Félix Gagnon, Nathan Juneau, Yancheng Li et Anne-Émilie Bell

Le prix suivant est remis par tirage.

Prix de participation, remis par Les Éditions BLD

10 abonnements annuels au magazine Curium

Mauricie, Centre-du-Québec

Émile Chiasson

Mauricie, Centre-du-Québec

Nicolas Beaulieu

Saguenay - Lac-St-Jean

Amélia Gagnon

Québec et Chaudière-Appalaches

Casimir Dogger

Montréal

Spiridonakis-Batista

Montréal

Maïlys Gougeon

Montérégie

Olivier Fagnant

Estrie

Jérémie Blais

Abitibi-Témiscamingue

Darick Michaud

Outaouais

Émilie Zegrour

PRIX TOUTES LES FINALES CONFONDUES - 2e cycle

Les prix suivants sont attribués par un jury.

Prix Coup de coeur

Remis par l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec, il s'agit d'une bourse de 250 $.

Est-du-Québec

R21D

École C.E. Pouliot

Aurélie Houde et Marianne Pelletier

Prix de l'inventivité

Remis par la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke, il s'agit d'une bourse

de 250 $.

Estrie

Paul

École Mitchell-Mpntcalm, pavillon Montcalm

Émanuel Denoual

Les prix suivants sont remis par tirage.

Bourses d'études de l'Université Laval, remise par l'Université Laval

2 bourses d'études de 1 500 $ (réduction de frais de scolarité)

Prix de participation, remis par Les Éditions BLD

10 abonnements annuels au magazine Curium

Montréal

Laurence Lépine

Montréal

Jonathan Venne

Montréal

Marianne Lando

Montréal

Anthony Mucci

Montérégie

Liam Ryan

Est-du-Québec

Marianne Pelletier

Outaouais

Janssen Qu

Québec et Chaudière-Appalaches

Raphaël Laroche

Rive-Nord

Noah Luis

Mauricie, Centre-du-Québec

Benjamin Tremblay

PRIX REMIS PARMI LES ÉQUIPES HORS QUÉBEC (HORS-CONCOURS)

Grâce à l'appui financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne, des équipes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario ont participé à la compétition. Elles ont présenté leur appareil dans une catégorie hors-concours. Toutefois, deux prix étaient prévus pour récompenser les deux équipes qui se sont démarquées.

Premier cycle

Bourse de 200 $ pour le meilleur pointage - Remise par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

Halifax, Nouvelle-Écosse

Le fantôme silencieux

École secondaire du Sommer

Marc Mongeon

Deuxième cycle

Bourse de 200 $ pour le meilleur pointage - Remise par le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes

Grand-Sault, Nouveau-Brunswick

4761

Polyvalente Thomas-Albert

Dominik Bonenfant, Zachary St-Amand et André Beaulieu

Prix de participation, remis par Les Éditions BLD

2 abonnements annuels au magazine Les Débrouillards et Curium

Grand-Sault, Nouveau-Brunswick

Maxim Rossignol

Toronto, Ontario

Théa Lagrange-Van Hille

Tout savoir sur la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS

Tous les détails concernant la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS sont disponibles au technoscience.ca, section Défi génie inventif ÉTS, sur la page Facebook des Défis technologiques (www.facebook.com/defis.technologiques) et sur Twitter (www.twitter.com/defistechnos).

Merci à nos partenaires

La finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS est rendue possible grâce au soutien de l'École de technologie supérieure (ÉTS), partenaire présentateur de l'événement et institution hôte. Ce projet est également soutenu financièrement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, par l'entremise du programme NovaScience. Merci à ArcelorMittal Produits longs Canada, partenaire majeur, à la Faculté de génie de l'Université Sherbrooke, à la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec et à l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie. Merci également aux magazines Les Débrouillards, Curium et Québec Science, partenaires médias de l'événement.

Réseau Technoscience

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l'émergence d'une relève scientifique tout en soutenant l'enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l'école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Programme NovaScience

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.

